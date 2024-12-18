美報告：解放軍貪腐阻礙2027年軍事現代化目標

美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）。美聯社

美國國防部 今天公布年度報告指出，中國解放軍 貪腐問題導致多名軍方高層遭罷黜，可能阻礙其2027年軍事現代化目標。此外，中國也持續在台灣周圍加強軍事施壓。

美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）曾表示，中國國家主席習近平已指示解放軍在2027年前做好成功犯台的準備。

2020年，中國當局提出在2027年實現解放軍建軍百年目標，包括軍事現代化。外界認為，中國旨在實現與美國平起平坐。

美國國防部今天在年度評估報告中指出：「2023年，解放軍面臨新一波貪腐相關調查，以及高層領導人遭到罷黜，這可能打亂其2027年（實現軍事）現代化目標的進展。」

根據這份報告，在2023年7月至12月期間，中國解放軍至少有15名高階軍官及國防工業高層被解職，包括前中國國防部長李尚福。

這份報告提及：「數名因貪腐遭調查或解職的（解放軍）領導人，負責監管中華人 民共和國陸基核子和常規飛彈現代化相關設備開發計畫。」

該報告還提到，中國持續在台灣周圍加強軍事施壓，進入台灣防空識別區（ADIZ）次數增多，並在台灣周圍舉行高度宣傳的大型軍演。