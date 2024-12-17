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中國外送員過度跑單 將被平台強制下線

中央社台北17日電
美團正在聽取包括外送員在內的各方聲音，持續探索完善外送員防疲勞機制。(中新社)
美團正在聽取包括外送員在內的各方聲音，持續探索完善外送員防疲勞機制。(中新社)

中國近日盛傳，外送員若過度跑單將被平台強制下線。外賣平台巨頭美團今天證實已在部分城市試辦，將持續完善防疲勞機制；餓了麼也表示已在8月全國上線外送員休息機制。美團外送員透露，單日接單超過12小時就會被強制下線。

中國經濟形勢不佳，外送員拚命接單因而發生事故甚至猝死的案例頻傳。

據陸媒澎湃新聞，近日，網傳一份通知顯示，外送員過度跑單，將被平台強制下線。

「通知」稱，為保障安全，外賣平台對於跑單時間累計過長的外送員將採取強制下線。具體措施包括，如果跑單累計時間過長，就會觸發休息的彈窗提示；如果累計跑單超過一定時限會被強制下線，次日才可以繼續跑單。如果身上有單時被下線，可以正常完成配送，但無法再接新單。

報導說，該舉措將涵蓋中國所有外送員，該功能將於12月17日生效。

美團今天回應稱，已在部分城市試點優化疲勞管理機制。當外送員App檢測到工作時間過長，起初會提示休息，如果外送員沒有理會，最終會強制下線並休息。

美團相關負責人表示，美團正在聽取包括外送員在內的各方聲音，持續探索完善外送員防疲勞機制。不過對於具體強制下線的時間長度，美團方面表示，目前方案正在試點中，相關規則將在完善後公佈。

社群短影音顯示，美團外送員透露，跑單超過8小時會有休息警示，超過12小時就會被強制下線。

據陸媒第一財經，餓了麼今天回應表示，今年8月，餓了麼關於外送員休息的措施已在全國上線，如果連續跑單時間較長，會觸發建議休息的彈出視窗提醒；如果連續跑單時間過長，會有小休要求，相關舉措正持續完善中。

報導引述一名外送員表示，這項嘗試有利有弊，一方面強制休息可以避免過度疲勞減少事故發生，另一方面可能會減少收入。據他瞭解，外送員都有班次安排，全職外送員一般工作時間在8至9個小時，眾包（多平台）外送員工作時間或許更長。

檢測 猝死 App

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