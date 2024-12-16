我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

辣椒這成分有益健康 但對男性不是好消息

威州麥迪遜基督教學校爆槍擊 至少5死多人受傷

CNN：苗華落馬 凸顯習近平對解放軍高層欠缺信心

中央社香港15日綜合外電報導
中國國家主席習近平視察信息支援部隊，對信息支援部隊第一次黨代表大會的召開表示祝賀。（新華社）
中國國家主席習近平視察信息支援部隊，對信息支援部隊第一次黨代表大會的召開表示祝賀。（新華社）

11月底，中共中央軍委委員、軍委政治工作部主任苗華因涉「嚴重違紀」而遭停職調查。專家分析，苗華落馬事件讓人不禁再度懷疑去年夏天清洗行動期間浮現的問題，也就是習近平對負責領導戰爭的解放軍高階將領究竟有多少信心？

美國有線電視新聞網（CNN）分析，針對苗華的調查，為習近平不斷擴大的內部清洗行動開闢了新戰線。這也讓外界懷疑，地緣政治緊張局勢加劇之際，習近平是否可以解決軍隊的系統性貪腐問題，並加強解放軍的戰備能力。

過去10年裡，雄心勃勃的習近平一直希望將解放軍轉型成為一支可與美軍相抗衡的「世界級」戰鬥力量，而解放軍現代化進程的關鍵目標就是確保中國可在台海戰爭中獲勝。

美國國防大學（National Defense University）國家戰略研究所中國軍事事務研究中心資深研究員吳志遠（Joel Wuthnow）指出，苗華垮台讓外界再度懷疑，習近平究竟對負責領導戰爭的高階將領有多少信心。

吳志遠說，「如果習近平擔心自己提拔的人選並非完全效忠於他或他的路線，那將是個大問題」。

他表示，儘管具體原因難以證實，苗華落馬的主因應是習近平對他「失去信心」。

他還指出，另一種可能的情況是，習近平可能認為苗華野心過大，並希望剷除他認為自己難以完全掌控的勢力。

CNN的分析指出，自去年夏天以來，中國國防部門已有10餘名高階官員遭解職，其中包括獲習近平親自提拔為中央軍委的前國防部長李尚福與魏鳳和。負責全軍意識形態、政治和人事工作的苗華，是最近一次軍事清洗行動中落馬的高階官員。

吳志遠告訴CNN，他認為，對自身權力和官僚掌控能力充滿信心的領導人不會這樣行事，「實際上，在我看來，習近平之所以認為他必須不斷推翻原有的（人事）安排，如果不是出於偏執，就是軟弱的跡象。」

習近平 解放軍 國防部

上一則

WSJ：中國經濟萎靡不振 社會動盪加劇北京加強控管

延伸閱讀

川普邀習近平赴就職典禮 分析：軟硬兼施對手困惑

川普邀習近平赴就職典禮 分析：軟硬兼施對手困惑
習近平《求是》談黨的自我革命：須刀刃向內

習近平《求是》談黨的自我革命：須刀刃向內
澳門迎回歸25周年 習近平將出席 廣東、澳門提高安保級別

澳門迎回歸25周年 習近平將出席 廣東、澳門提高安保級別
川普邀習近平赴就職典禮 中駐美公使：值得歡迎的訊號

川普邀習近平赴就職典禮 中駐美公使：值得歡迎的訊號

熱門新聞

日本知名成衣品牌Uniqlo母公司迅銷執行長柳井正日前受訪時說，不使用新疆棉花，受到中國輿論撻伐。(路透)

Uniqlo創辦人說不用新疆棉遭罵翻 中國外交部也發聲

2024-11-29 08:57
蘭州交通大學一對情侶在樓梯上激情交戰，全被遠處學生目擊拍下。（視頻截圖）

蘭州高校男女在隱密樓梯「埋頭苦幹」 大膽動作全被拍

2024-11-22 06:30
上海60歲的「摩登奶奶」，因自律的生活飲食加上運動，讓她60歲卻擁有20多歲的好體態。（取材自微博）

上海「摩登奶奶」60歲擁20歲身材 引20多歲小伙追求

2024-12-13 06:00
中國海關總署署長俞建華。(記者黃雅慧／攝影)

中國海關總署署長俞建華「因病去世」？傳飲彈自盡

2024-12-11 10:35
華為新旗艦機Mate 70搭載的處理器，仍用7奈米生產。（美聯社）

專家拆解華為最新手機 評估晶片製程落後台積電6年

2024-12-13 18:58
33歲的李卓君(右)和33歲的陳嘉保(左)。（圖／翻攝自NSW Police）

中國人妻雪梨遇害 遭棄屍郊區 來自台灣的丈夫目前下落不明

2024-12-14 21:50

超人氣

更多 >
4生肖2025年日子沒壓力 龍有偏財運、他過上美孜孜好命生活

4生肖2025年日子沒壓力 龍有偏財運、他過上美孜孜好命生活
贈遊民一盤鬆餅 佛州IHOP女服務生被開除

贈遊民一盤鬆餅 佛州IHOP女服務生被開除
華人留學生怨孢子甘藍「怎麼煮都難吃」 內行人曝食譜

華人留學生怨孢子甘藍「怎麼煮都難吃」 內行人曝食譜
紐約知名頂級律師 將為聯合健保案兇嫌辯護

紐約知名頂級律師 將為聯合健保案兇嫌辯護
2025社安退休金計畫 有幾項改變

2025社安退休金計畫 有幾項改變