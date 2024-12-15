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證券行業不景氣 年內中國證券從業者人數年減5%

記者黃雅慧／即時報導
在中國證監會嚴把入關口、縮減IPO下，中國券商正在經歷行業寒冬。 圖為上海證交所大樓。（路透）
在中國證監會嚴把入關口、縮減IPO下，中國券商正在經歷行業寒冬。 圖為上海證交所大樓。（路透）

今年以來中國A股不振，雖自9月底在官方支持下開始震盪上行，投資者信心還在恢復中，加上中國官方嚴監管，連帶影響證券行業景氣難以大幅提振，最新數據顯示，年內中國證券從業者減少5%，其中有券商減員超過千人。

中國證券業協會（以下簡稱中證協）數據顯示，截至12日，有數據可比的證券公司從業人員總數為33.20萬人，較去年年末減少1.89萬人，降幅為5.28%。其中，有34家券商從業人員減少超200人，僅15家券商從業人員實現逆增長。

從類別觀察，數據顯示，一般從業人員的人數為20.85萬人，較去年末減少1.34萬人，證券經紀人的從業人員為2.88萬人，年內減少8,568人，上述兩類為人數減少最多類別。不過，分析師、投顧、保代三大專業業務線的從業人數卻均保持逆勢增長。

中證協數據顯示，2024年有97家券商從業人數出現下降，其中有34家券商減員超過了200人。減員人數最多的分別是國信證券、中信證券與廣發證券，分別減少1,250人、1,122人與1,055人，超過千位。另外，包括興業證券、 國投證券、長江證券、中信建投證券、方正證券與國泰君安證券減員人數都在500人以上。

值得注意的是，前述減員數據有其客觀因素：一是券商人員歸屬的調整，帶來母公司人員總數的變化；二是數據口徑上，中證協公布各券商數據只是母公司的人數，而財報季各家券商公布人數則往往包括了子公司的員工在內，導致兩邊數據比較有較大差異；三是頭部券商的員工總人數更多，所以減少人數絕對值雖然相對較高，但有些券商減少幅度與行業整體差異並不大。

而近期在中國證監會強監管下，證券從業者也被賦予較強的道德規範壓力，中證協編纂的《證券從業人員職業道德手冊》9日發布，其中「8小時之外」受到熱議，意味相關從業者在工作的8小時之外，也應當有底線、有原則，通過自身言行累積、維繫自身及行業聲譽。

今年以來，中國證監會為維護資本市場秩序，密集對券商員工開罰單，內容涉及炒股、內線交易與出借帳戶等。截至9月中旬，共有超過200名券商員工被罰，罰單超120張。

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