我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新書揭露黃仁勳管理訣竅 最愛用台灣白板筆

佛州議員批「中國大蒜吃不得」 林劍：吸血鬼才怕大蒜

今年前11個月中國FDI約1030億美元 按年驟減27.9%

記者謝守真／即時報導
中國商務部公布，今年1至11月，全球實際使用外資金額（FDI）人民幣7,497億元，年減27.9%。（圖／取自新華網微博）
中國商務部公布，今年1至11月，全球實際使用外資金額（FDI）人民幣7,497億元，年減27.9%。（圖／取自新華網微博）

中國商務部14日發布最新數據顯示，今年前11個月，中國全國實際使用外資（FDI）金額人民幣7,497億元（下同，約1030億美元），年減27.9%，降幅較今年前10個月收窄1.9個百分點，為連續第三個月降幅收窄。11月當月實際使用外資金額較去年同期成長6%。

據新華社報導，中國商務部數據顯示，今年前11個月，中國全國新設立外商投資企業5萬2,379家，年比增長8.9%，為歷史同期最高水準。

從行產業看，製造業實際使用外資2,025億元，服務業實際使用外資5,288.3億元。高技術製造業實際使用外資825.3億元，占中國全國實際使用外資的11%，占比較去年同期提高0.3個百分點。醫療儀器設備及儀器儀表製造業、電腦及辦公設備製造業、專業技術服務業實際使用外資分別按年增長53.4%、39.1%及19%。

另，從來源地看，德國、新加坡、瑞士實際對華投資分別按年增長10.9%、4.8%、4%（包括透過自由港投資數據）；東協對陸投資年比增長6.4%。

今年以來，中國持續放寬外資准入，釋放擴大開放、歡迎外資的積極信號。全面取消製造業領域外資准入限制措施，推動做好生物技術領域擴大開放試點企業登記註冊有關工作，印發獨資醫院領域擴大開放試點工作方案。

其中，中國國務院在今年8月13日發布「關於進一步優化外商投資環境加大吸引外商投資力度的意見」，從提高利用外資質量、保障外商投資企業國民待遇等六個方面提出24條措施。

投資 商務部 國務院

上一則

佛州議員批「中國大蒜吃不得」 林劍：吸血鬼才怕大蒜

延伸閱讀

中國鼓勵「家電舊換新」 銷售破2000億元人民幣

中國鼓勵「家電舊換新」 銷售破2000億元人民幣
澳洲龍蝦銷中有解 中商務部：主管機關已進行技術溝通

澳洲龍蝦銷中有解 中商務部：主管機關已進行技術溝通
中國官媒：美國制裁沒有阻止中國晶片產業持續壯大

中國官媒：美國制裁沒有阻止中國晶片產業持續壯大
晶片戰升級 中國反擊 禁止對美出口鎵、鍺等關鍵材料

晶片戰升級 中國反擊 禁止對美出口鎵、鍺等關鍵材料

熱門新聞

日本知名成衣品牌Uniqlo母公司迅銷執行長柳井正日前受訪時說，不使用新疆棉花，受到中國輿論撻伐。(路透)

Uniqlo創辦人說不用新疆棉遭罵翻 中國外交部也發聲

2024-11-29 08:57
疑似上海綠地老董張玉良的男子在KTV包廂接受性服務。（取材自X平台）

綠地老董KTV接受性服務一臉享受？網友拿不雅照比對本尊

2024-12-08 05:30
蘭州交通大學一對情侶在樓梯上激情交戰，全被遠處學生目擊拍下。（視頻截圖）

蘭州高校男女在隱密樓梯「埋頭苦幹」 大膽動作全被拍

2024-11-22 06:30
中國海關總署署長俞建華。(記者黃雅慧／攝影)

中國海關總署署長俞建華「因病去世」？傳飲彈自盡

2024-12-11 10:35
學者估計中國低收入人群約有9億人。（界面新聞）

中國低收入人口約有9億 6億人月入僅138美元

2024-12-10 11:39
上海60歲的「摩登奶奶」，因自律的生活飲食加上運動，讓她60歲卻擁有20多歲的好體態。（取材自微博）

上海「摩登奶奶」60歲擁20歲身材 引20多歲小伙追求

2024-12-13 06:00

超人氣

更多 >
與林青霞分手時 秦漢之子：父親「人財兩失」2000萬一夕不見

與林青霞分手時 秦漢之子：父親「人財兩失」2000萬一夕不見
不讓演「情深深雨濛濛」撕破臉 范冰冰首談瓊瑤：久未聯絡

不讓演「情深深雨濛濛」撕破臉 范冰冰首談瓊瑤：久未聯絡
華人遊客吃飯店早餐目睹一幕 他驚到反胃：紐約這麼癲？

華人遊客吃飯店早餐目睹一幕 他驚到反胃：紐約這麼癲？
專家拆解華為最新手機 評估晶片製程落後台積電6年

專家拆解華為最新手機 評估晶片製程落後台積電6年
防範簽帳卡詐騙 養成這些習慣可減少損失

防範簽帳卡詐騙 養成這些習慣可減少損失