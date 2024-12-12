我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

受PPI數據和科技股拖累 美股收跌 道指連跌6交易日

麥當勞員工舉報聯合健保CEO兇嫌 拿得到6萬獎金？

中國外送員好賺？美團站長揭秘賺「這個數字」是正常的

記者陳湘瑾／即時報導
統計顯示，2023年中國騎手（外送員）的月均收入則為人民幣6,803元，但其工作也十分辛苦。圖為新疆烏魯木齊一名外賣員在風雪中騎行。（新華社）
統計顯示，2023年中國騎手（外送員）的月均收入則為人民幣6,803元，但其工作也十分辛苦。圖為新疆烏魯木齊一名外賣員在風雪中騎行。（新華社）

相關統計顯示，中國2024年全國即時配送訂單規模將超過480億單，2023年中國騎手（外送員）的月均收入則為人民幣6,803元（合約936美元）。也有負責管理外送員的站長表示，外送員的薪水破萬是正常的，有「單王」最高還能賺超過7萬多元。

新華社報導，中國物流與採購聯合會副會長兼秘書長崔忠付介紹，中國2023年即時配送訂單量達到420億單，配送用戶規模超過7億人次，預計2024年，全國即時配送訂單規模將超過480億單。

關於外送員的收入情況，相關報告顯示，2023年中國外賣員月均收入為6,803元，高於藍領群體平均月收入6,043元，位居藍領群體收入前三名。

綜合陸媒報導，中國外送平台美團在近日的財報電話會上披露，在北上廣深等一線城市的高頻外送員（指當月接單在22天及以上、日均接單時長在6小時及以上，可以理解為是以送外賣作為相對穩定的收入來源），月均收入為人民幣7,629元至10,865元（合約1050元至1500美元），這部分族群約佔平台外送員的11%，即82萬人。

美團外賣廣州淘金站站長高志奇表示，外送員月均收入可以過萬是正常的，他所管理的站點不超過100人，大部分人的收入在人民幣7、8,000元，站裡的「單王」收入每月能夠去到1.78萬元（合約2450美元）。

另一方面，外送員的工作時長，也是長期受到關注的問題。有外送員稱自己隨心跑單，想送時候就送，想休息的時候就「光速下線」；也有外送員稱每天在線時長達14個小時，為了躲避平台的時長限制，還會專門切換其他平台來接單。

而每天接單跑十幾個小時的外送員也確實存在。此前上海「3年掙102萬」的外賣小哥陳思就表示，為償還80萬欠款，他在1,000多天時間裡每天跑18個小時，睡眠不足6個小時。

上一則

尹錫悅為戒嚴辯護意外提到中國間諜威脅 中方表不滿

下一則

嫌鹿仙貝太貴 中國女買「雜糧餅」赴奈良餵鹿被罵翻

延伸閱讀

華府華埠菩薩繞境 吸引民眾圍觀 逾300多人參與遊行

華府華埠菩薩繞境 吸引民眾圍觀 逾300多人參與遊行
美團無人機商轉 規模躋身全球前三

美團無人機商轉 規模躋身全球前三
皇后區為基地 跨州性販運+施暴 2華男被判重罪

皇后區為基地 跨州性販運+施暴 2華男被判重罪
紐約華男跨州經營性販運和賣淫網絡 被判重罪

紐約華男跨州經營性販運和賣淫網絡 被判重罪

熱門新聞

日本知名成衣品牌Uniqlo母公司迅銷執行長柳井正日前受訪時說，不使用新疆棉花，受到中國輿論撻伐。(路透)

Uniqlo創辦人說不用新疆棉遭罵翻 中國外交部也發聲

2024-11-29 08:57
疑似上海綠地老董張玉良的男子在KTV包廂接受性服務。（取材自X平台）

綠地老董KTV接受性服務一臉享受？網友拿不雅照比對本尊

2024-12-08 05:30
中國海關總署署長俞建華。(記者黃雅慧／攝影)

中國海關總署署長俞建華「因病去世」？傳飲彈自盡

2024-12-11 10:35
蘭州交通大學一對情侶在樓梯上激情交戰，全被遠處學生目擊拍下。（視頻截圖）

蘭州高校男女在隱密樓梯「埋頭苦幹」 大膽動作全被拍

2024-11-22 06:30
學者估計中國低收入人群約有9億人。（界面新聞）

中國低收入人口約有9億 6億人月入僅138美元

2024-12-10 11:39
阿塞德（左）2015年接受傅曉田採訪。（取材自X平台）

敘利亞變天／阿塞德曾接受秦剛的情婦採訪 照片被翻出

2024-12-10 10:35

超人氣

更多 >
3大生肖女晚年不易臥床 健康長壽還能財富滿滿

3大生肖女晚年不易臥床 健康長壽還能財富滿滿
加州男手機斷網後被盜走3萬8000元 專家籲三招自保

加州男手機斷網後被盜走3萬8000元 專家籲三招自保
薄瓜瓜秀南園婚禮擁吻照 她獲讚「勇敢的台灣女孩」

薄瓜瓜秀南園婚禮擁吻照 她獲讚「勇敢的台灣女孩」
學海豹部隊用這姿勢小憩 只睡十分鐘就能恢復精神

學海豹部隊用這姿勢小憩 只睡十分鐘就能恢復精神
新年HOA費大漲 有華人家漲20% 叫苦不迭

新年HOA費大漲 有華人家漲20% 叫苦不迭