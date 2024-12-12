謝鋒：關稅武器化關閉市場「去中國」是全球產供鏈的風險

中國駐美大使謝鋒。(新華社)

美中貿易全國委員會11日在華盛頓舉行2024年度慶典晚宴。中國國家主席習近平 和美國總統拜登 分別致賀信。

中國駐美國大使謝鋒 現場宣讀習近平主席賀信並致辭。謝鋒重點回答了大家關心的三個問題：第一，在新的歷史起點上，中國對美政策走向何方？第二，在動蕩不安的世界裡，中國經濟發展向何處去？第三，在逆全球化的寒潮中，中美經貿合作能否持續？

謝鋒強調，中國對美政策保持連續性和穩定性。希望美方同中方相向而行，加強對話溝通、不搞隔空喊話，妥善管控分歧、不搞衝突對抗，拓展互利合作、不搞脫鉤斷鏈，開展良性互動、不搞零和博弈，努力實現中美關係平穩過渡、良好開局。

謝鋒表示，面對保護主義逆流，中國全面深化改革、擴大高水平對外開放的決心始終如一，推動中美經貿關係行穩致遠的目標始終如一，歡迎包括美企在內的各國企業共享發展機遇的願望始終如一。

謝鋒指出，關稅武器化關閉的是市場、失去的是機遇，「小院高牆」擋不住創新春風、反而將畫地為牢，打著「去風險」幌子「去中國」才是全球產供鏈的真風險，把「國家安全」當成抹黑打壓的「萬金油」本身就在製造不安全。中美合作搞好了，兩國和世界才會更繁榮、更安全。

美商務部副部長拉戈、駐華大使伯恩斯分別致辭。美中貿委會董事會主席芮思博、會長艾倫、新任會長譚森、美國前貿易代表施瓦布等500餘人參加活動。