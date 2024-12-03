我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南韓軍方：將繼續執行戒嚴令直到總統宣布解除

感恩節後的剩菜 可在冰箱裡保存多久

BBC百大傑出女性 中國女權行動者馮媛、網紅蘇敏入選

中央社台北3日電

英國廣播公司（BBC）公布2024年全球百位具啟發人心及影響力的女性。中國女權行動者、「北京為平婦女權益機構」共同發起人馮媛以及公路旅行者、網紅蘇敏獲選。

綜合BBC、公開資訊介紹，馮媛於1986年至2006年擔任記者，曾見證1995年在北京舉辦的聯合國第4次世界婦女大會，並自80年代開始涉足中國女權議題，在女性和媒體、愛滋病毒與愛滋病、農村婦女領導力建設等領域發起倡議。

馮媛還投注相當多的精力在反對性別暴力領域，1998年底參與反家暴網絡籌建，自此投身反家暴立法倡議、能力培訓和受害者服務。2003年，時任江蘇省婦聯主席洪天慧和其他江蘇省全國人大代表支持，首次將反家暴網絡起草的「家庭暴力防治法」建議稿提交國家立法機關，建議反家暴專門立法。

2014年馮媛參與創立「北京為平婦女權益機構」，倡議立法及執法的推動，並設立中國唯一全年無休且提供中英語服務針對性別暴力的求助熱線。中國反家暴法自2015年立法成功並於2016年施行後，該機構幾乎每年都會發布對該法的民間監測報告。

近年來，馮媛也持續支持中國MeToo的倖存者，並為僱主提供預防工作場所性騷擾的培訓。

此次入選BBC百大女性的還有中國公路旅行者、網紅蘇敏，她在50歲時逃離充斥家暴的婚姻，開車獨自環遊中國。自2020年以來，蘇敏走訪中國超過20個省份、100座城市。

蘇敏敢於挑戰現狀的行動在社交媒體上引熱議，激勵其他中年女性，在社群平台上擁有600萬名粉絲。她的經歷也被改編成電影「出走的決心」於今年上映。

家暴 性騷擾 聯合國

上一則

中國3大行業協會同時發聲：謹慎採購美國晶片

下一則

賴清德返台後中共將軍演？中國外交部：密切關注事態發展

延伸閱讀

黃曉明傳分手葉珂 網紅爆：她謊稱吃了避孕藥卻懷孕

黃曉明傳分手葉珂 網紅爆：她謊稱吃了避孕藥卻懷孕
通膨很有感…台灣金融生活調查 近8成民眾生活壓力增

通膨很有感…台灣金融生活調查 近8成民眾生活壓力增
不甘網紅屢找麻煩 新北市派出所長冒名狂叫外送遭調職

不甘網紅屢找麻煩 新北市派出所長冒名狂叫外送遭調職
「擦邊流水線」 網紅經紀公司操縱 形成黑灰產業鏈

「擦邊流水線」 網紅經紀公司操縱 形成黑灰產業鏈

熱門新聞

前中共政治局委員薄熙來（右）之子薄瓜瓜（左）在台灣結婚的消息，大陸官方27日首度回應，但僅強調「我們對此沒有評論，反對對此進行惡意炒作」。圖為2007年中共元老薄一波逝世後，薄氏父子兩人合影。（路透資料照片）

中國官方首度回應薄瓜瓜在台灣結婚 幾句話帶過

2024-11-27 01:00
女子指控她就是躺在圖中的某中醫診所治療間時被醫師性侵。（取材自瀟湘晨報）

中醫師藉「推藥」性侵 上海女：來不及防備就發生了

2024-11-29 08:30
日本知名成衣品牌Uniqlo母公司迅銷執行長柳井正日前受訪時說，不使用新疆棉花，受到中國輿論撻伐。(路透)

Uniqlo創辦人說不用新疆棉遭罵翻 中國外交部也發聲

2024-11-29 08:57
蘭州交通大學一對情侶在樓梯上激情交戰，全被遠處學生目擊拍下。（視頻截圖）

蘭州高校男女在隱密樓梯「埋頭苦幹」 大膽動作全被拍

2024-11-22 06:30
山東一名富翁立遺囑要求小他近20歲的女大學生太太「至死不得改嫁」，被法官認定違背公序良俗，判定無效。（示意圖／報系資料照）

山東富翁娶小20歲妻 立遺囑要她「至死不得改嫁」 法官打臉了

2024-11-28 07:30
苗華（右）落馬反映習近平對軍方的恐怖統治。（中國軍網）

苗華被戴頭套帶走？習近平公開羞辱軍委 曝「恐怖統治」

2024-11-29 01:30

超人氣

更多 >
南韓總統尹錫悅 發布緊急戒嚴令

南韓總統尹錫悅 發布緊急戒嚴令
家屬證實：劉家昌癌症「平靜且安詳」離世

家屬證實：劉家昌癌症「平靜且安詳」離世
拜登特赦兒子 自家國會議員也反彈「總統自肥重挫公信力」

拜登特赦兒子 自家國會議員也反彈「總統自肥重挫公信力」
愈冷愈開花 2生肖「大雪後」由黑翻紅 運勢爆棚

愈冷愈開花 2生肖「大雪後」由黑翻紅 運勢爆棚
全美千萬名無證客 華人超過35萬 占3%

全美千萬名無證客 華人超過35萬 占3%