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出手反制 中國商務部：原則上不許可鎵、鍺等對美出口

記者黃雅慧／即時報導
為反制美國對中國半導體制裁措施，中國商務部3日公告稱，原則上不予許可鎵、鍺、銻、超硬材料相關兩用物項對美國出口。（美聯社）
為反制美國對中國半導體制裁措施，中國商務部3日公告稱，原則上不予許可鎵、鍺、銻、超硬材料相關兩用物項對美國出口。（美聯社）

中國商務部公告稱，原則上不予許可鎵、鍺、銻、超硬材料相關兩用物項對美國出口；對石墨兩用物項對美國出口，實施更嚴格的最終用戶和最終用途審查。公告即日起正式實施。該舉被視為針對美國對中國半導體限制措施的反制之舉。

兩用物項是指既有民事用途，又有軍事用途，或者有助於提升軍事潛力的貨物、技術和服務。

中國商務部3日公告稱，根據《中華人民共和國出口管制法》等法律法規有關規定，為維護國家安全和利益、履行防擴散等國際義務，決定加強相關兩用物項對美國出口管制：一是禁止兩用物項對美國軍事用戶或軍事用途出口；二是原則上不予許可鎵、鍺、銻、超硬材料相關兩用物項對美國出口；對石墨兩用物項對美國出口，實施更嚴格的最終用戶和最終用途審查。

中國商務部表示，任何國家和地區的組織和個人，違反上述規定，將原產於中華人民共和國的相關兩用物項轉移或提供給美國的組織和個人，將依法追究法律責任。

對於前述措施，中國商務部發布應詢答記者問表示，近年來，美方泛化國家安全概念，將經貿科技問題政治化、武器化，濫用出口管制措施，無端限制有關產品對中國出口，並將多家中國企業列入制裁清單進行打壓遏制，嚴重破壞國際貿易規則，嚴重損害企業正當合法權益，嚴重破壞全球產業鏈供應鏈穩定。

中國商務部同時強調，中方堅定不移推進高水平對外開放，堅決反對任何泛化國家安全概念的錯誤做法。中方願與有關國家和地區加強出口管制領域對話，共同促進全球產業鏈供應鏈的安全與穩定

據了解，中國是世界最大的產銻地，全球約48%的銻產量來自中國，而美國每年對銻的需要量大約2萬2000噸，約佔全球總量的四分之一。但美國之音此前報導，就算禁止銻出口，美國還是能從其他地方進口，對美國不會造成什麼傷害；此外，鎵和鍺是生產先進半導體晶片的關鍵材料，普遍使用在一些尖端武器中。中國主導了全球鎵和鍺的生產，其生產的鎵佔全球產量的95%，而鍺的產量也佔全球市場的60%。而去年中國對美國前兩者出口在去年7月便完全停止，有觀點認為這是中方反制半導體措施的前奏。

美國於2日發布對中國半導體出口管制措施，該措施進一步加嚴對半導體製造設備、存儲晶片等物項的對華出口管制，並將140家中國實體列至出口管制實體清單，且拓展長臂管轄，中國商務部稱此舉為單邊霸凌，並預告將採取必要措施。

商務部 供應鏈 晶片

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