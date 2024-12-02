美對中晶片祭新限制 中商務部：堅決反對 將採必要措施

美國據報將推出新一輪對華半導體出口限制措施，中國商務部2日對此表示堅決反對。（路透）

美國據報將推出新一輪對華半導體出口限制措施，涉及中國上百家晶片 設備製造商出口設備。對此，中國商務部 2日晚發出「答記者問」表示，美方說一套做一套，不斷泛化國家安全概念，濫用出口管制措施，實施單邊霸凌行徑。中方對此堅決反對，將採取必要措施，堅決維護自身正當權益。

據中國商務部網站2日消息，新聞發言人就美國發布半導體出口管制措施有關問題表示，中方注意到，美方於12月2日發布對中國半導體出口管制措施。該措施進一步加嚴對半導體製造設備、存儲晶片等物項的對華出口管制，並將136家中國實體增列至出口管制實體清單，還拓展長臂管轄，對中國與第三國貿易橫加干涉，是典型的經濟脅迫行為和非市場做法。

上述發言人批評，美方說一套做一套，不斷泛化國家安全概念，濫用出口管制措施，實施單邊霸凌行徑。中方對此堅決反對。他續稱，半導體產業高度全球化，美方濫用管制措施嚴重阻礙各國正常經貿往來，嚴重破壞市場規則與國際經貿秩序，嚴重威脅全球產業鏈供應鏈穩定，包括美國企業在內的全球半導體業界都受到嚴重影響。中方將採取必要措施，堅決維護自身正當權益。

同日稍早，中國外交部發言人林劍12月2日在例行記者會上回答媒體提問時亦稱，中方一貫堅決反對美方泛化國家安全概念，濫用出口管制的措施，對中國進行惡意封鎖和打壓，這種行為嚴重違反市場經濟規律和公平競爭的原則，破壞國際經貿秩序，擾亂全球產供鏈的穩定，最終損害的是所有國家的利益。

林劍並強調，中方將採取堅決措施，堅定維護中國企業的正當合法權益。

此前，路透引述兩名知情人士報導，美國對中國半導體產業發起三年來第三次打擊，２日起針對晶片設備製造商北方華創 （Naura Technology Group）在內的140家中國企業，祭出出口限制，此舉是拜登阻止中國獲取與生產晶片的最後一批大規模行動之一。同時，中國晶片工具製造商拓荊科技（Piotech）與新凱來技術公司（SiCarrier Technology ）也將受到禁令影響。

另，報導還表示，新規定將擴大美國的權力，限制美國、日本 、荷蘭設備製造商在其他地區的工廠向中國供貨。這些其他地區包含馬來西亞、新加坡、以色列、台灣和南韓；荷蘭和日本則不受限制。

據上述消息人士透露，面臨新限制的中國公司包括20多家半導體公司、2家投資公司，以及超過100家晶片製造工具公司。

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