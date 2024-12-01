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中國新任駐以色列大使履新 肖軍正：盼以巴戰火早日平息

記者陳宥菘／即時報導
中國新任駐以色列大使肖軍正（右四）11月29日抵達以色列履新。（圖／取自中國駐以色列大使館官網）
中國新任駐以色列大使肖軍正（右四）11月29日抵達以色列履新。（圖／取自中國駐以色列大使館官網）

中國新任駐以色列大使肖軍正11月29日抵達以色列履新，他同日在《今日以色列》網站發表署名文章表示，中國真誠希望當前戰火衝突早日平息，以巴雙方能夠和平共處、猶太民族和阿拉伯民族能夠和諧共存，將繼續為實現巴以和平及地區和平穩定發揮建設性作用。

根據中國駐以色列大使館官網消息，肖軍正表示，中國和以色列位於亞洲的東西兩端，建交30多年來兩國關係保持健康穩定發展，各領域友好交往合作取得豐碩成果。這得益於薪火相傳的傳統友誼，得益於求同存異的交往之道，得益於互利共贏的合作精神。

肖軍正表示，身為中東地區各國共同的朋友，中國真誠希望當前戰火衝突早日平息，以巴雙方能夠和平共處、猶太民族和阿拉伯民族能夠和諧共存，將繼續為實現巴以和平及地區和平穩定發揮建設性作用。

肖軍正表示，風物長宜放眼量。中以友好根基深厚，互利合作優勢互補，兩國關係有著豐富的多樣性也有足夠的韌性，發展前景廣闊。只要雙方堅持從「戰略和長遠角度」看待和推動兩國關係發展，中以關係一定會迎來更加美好的明天。 願同以色列各界朋友密切溝通、坦誠交流、增進互信、共促合作。

值得一提的是，此前，美國候任總統川普11月12日宣布，將任命前阿肯色州州長哈克比為美國駐以色列大使，哈克比是親以色列的福音派基督徒，先前曾表示他反對與哈瑪斯協商停火協議，主張終結以哈戰爭的唯一辦法是哈瑪斯投降。這也意味著，中美兩國就以哈局勢的斡旋交涉或將步入新階段。

肖軍正是第十任中國駐以色列大使。公開資料顯示，肖軍正1970年出生，出任此職之前，於2021年至2024年擔任中國駐希臘大使。

而前任中國駐以色列大使蔡潤於今年7月底時離任，後於9月底上任中國駐歐盟大使。

▼收聽一洲焦點播客版(Podcast)：

以色列 哈瑪斯 猶太

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