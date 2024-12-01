萬人搶一職 中國經濟下行 逾341萬人報考公務員再創新高

俗稱中國「國考」的中國中央機關及其直屬機構2025年度考試錄用公務員筆試1日登場，圖為當日北京首都師範大學附屬麗澤中學初中部考場外，考生抓緊時間複習。（中新社）

中國經濟下行、就業 市場嚴峻下，「考公熱」（考公職熱潮）持續。俗稱中國「國考」的中國中央機關及其直屬機構2025年度考試錄用公務員筆試1日登場，此次「國考」報名人數再創新高，有超過341萬人通過資格審查，最終預計招錄3.97萬人，相當於每86名通過報名資格者競爭1個錄取名額，亦有熱門職務出現「萬人搶一崗」的局面。

中新社報導，與去年相比，本次「國考」報名人數增加近40萬人、計畫招錄3.97萬人，規模皆創新高。其中，設置2.67萬個職缺「專門招錄應屆高校畢業生」、有2.75萬個職缺計畫補充到縣、區級及以下直屬機構，皆占招錄總人數近七成，顯示招錄政策「繼續向應屆生及基層一線傾斜」。

報導指出，近年來，「國考」中專門針對應屆生招錄比例明顯上升，由2019年的39.17%上升到了2022年的67.3%，2023年、2024年和2025年皆在七成左右。

事實上，這符合了中國中央要求「做好高校畢業生就業工作」有關部署要求的舉措，為了緩解青年就業問題，對於「應屆生」的資格認定也有所放寬。

本次「國考」規定，報考者年齡一般為18歲以上、35歲以下，對於2025年應屆碩士、博士研究生，「放寬到40歲以下」。2023年及2024年高校畢業生離校時及「兩年擇業期內未落實工作單位，且滿足戶口、檔案、組織關係保留條件的，可按應屆高校畢業生對待」。

此外，今年「國考」職缺報名依然存在「冷熱不均」的現象。有部分崗位競爭較為激烈，如中華職業教育社聯絡部一級主任科員及以下職位招錄1人，卻已有16,702人報名，形成萬人搶一的局面。同時，有不少職位報名遇冷，截至報名結束前一天，據「國考」報名專題網頁披露，仍有近300個職位無人報名。

根據中國國家統計局數據，中國10月不包含在校生的16歲至24歲青年失業率為17.1%，雖較9月的17.6%相比有所緩和，且是連兩個月下降，但仍處高位；25至29歲失業率為6.8％；中國全國城鎮調查失業率則為5％。