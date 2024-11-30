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哈佛華生、台灣導演…趕赴天津 送別「詩詞女兒」葉嘉瑩

新華社天津11月30日電
南開大學講席教授、中華詩教與古典文化研究所所長、中華古典詩詞研究專家葉嘉瑩遺體告別儀式30日在天津市第一殯儀館舉行。（新華社）
南開大學講席教授、中華詩教與古典文化研究所所長、中華古典詩詞研究專家葉嘉瑩遺體告別儀式30日在天津市第一殯儀館舉行。（新華社）

一首用百年人生書寫的長詩，落下最後一個標點——11月30日上午，葉嘉瑩先生的遺體告別儀式在天津市第一殯儀館舉行。

遺照上的葉嘉瑩，溫柔而純粹。哀樂低回，人們深情告別先生。

「何當了卻人間事，從此餘生伴海雲」

葉嘉瑩面容安詳地躺在紫色雛菊和白色百合中。一朵「蓮花」在她身上盛開。紅玫瑰作為主花，擺成心形。

11月24日，南開大學講席教授、中華詩教與古典文化研究所所長、中華古典詩詞研究專家葉嘉瑩，因病醫治無效在天津逝世。

葉嘉瑩在南開大學。（取材自央視）
葉嘉瑩在南開大學。（取材自央視）

葉嘉瑩以中國古典詩詞研究為終身事業，始終堅持弘揚中華詩詞教育傳統、傳承中華優秀傳統文化，在數十年教學生涯中培養了大批中國古典文學研究人才，為中國古典文學的研究、傳承和發展作出貢獻。

上午10點，葉嘉瑩先生遺體告別儀式開始。葉嘉瑩的女兒、頭髮花白的趙言慧靜靜地佇立一旁。

默哀畢，人們三鞠躬。有人抽泣，俯身叩首。人們依次將手中用紫色絲袋包好的蓮子，輕輕放在葉先生身側。紫色與蓮子，都是她生前的所愛。

華裔女孩張元昕，曾受葉先生詩教精神的感召，13歲報考南開大學文學院，並被破格錄取。得知葉先生離世，她匆匆從就讀的美國哈佛大學趕來。放好蓮子，她與趙言慧相擁。

許多人是自發前來送別的。在南京工作的王炳洪帶了一本葉先生的書，一早坐火車到天津。「是她帶我享受了詩詞之美。雖然她一直不知道有我這個學生，但我一直認她是我的老師。」

這些日子，許多中外高校、協會和學者、學生發來感人至深的唁電、唁函。

中華詩詞學會說：「葉嘉瑩先生的逝世是中國文學界的重大損失。」

中國科學院院士、西湖大學校長施一公說：「葉先生是詩詞的女兒，她的一生是屬於詩詞，也奉獻於詩詞的，是最純粹的一生。」

有網友回憶：「2011年，坐了幾個小時火車來天津，聽了先生兩場講座。先生八十多歲了仍堅持站著演講，一講就是兩三個小時。」

「只為一件事而來。」葉嘉瑩生前曾這樣描述自己研詩、寫詩、傳詩的一生。

台灣著名作家白先勇曾說：「中國古典詩詞的殿堂是她引我進入的。」像他一樣，許多人都是隨著葉嘉瑩的腳步，走進了詩詞的世界。

「書生報國成何計，難忘詩騷李杜魂」

「葉先生最後的時光，一直有一種對生命有限的緊迫感。」作為嫡傳弟子，南開大學中華詩教與古典文化研究所副所長張靜20多年來一直伴在葉嘉瑩身邊，直至最後時刻。

「發現什麼好學生了嗎？」「有誰寫出什麼好詩詞了嗎？」這是葉先生在病床上問張靜最多的問題。

天津市第一殯儀館葉嘉瑩告別儀式現場。（新華社）
天津市第一殯儀館葉嘉瑩告別儀式現場。（新華社）

葉嘉瑩一生當了近80年的老師。既給大學生講課，也給幼兒園孩子教詩，帶中國學生領略詩人的生命心魂，也將詩詞之美傳播到國外課堂。

張靜說，最近幾個月葉先生身體更不如前，但哪怕勉力支撐，也要親自審校在《新華每日電訊》上連載的詩歌講稿，「字號到後來越放越大，可她看起來實在吃力，就讓照顧她的護工念。護工斷句不對的地方，她會等氣力好些時，認真地給護工講解」。

她最後的課時，給了護工。護工說，她有幸上了許多堂寶貴的課。

得知葉先生離世的消息，台灣著名導演陳傳興悲痛不已，買了最早的航班從台灣趕來。他拍攝的文學紀錄片《掬水月在手》，留下了葉先生90多歲時珍貴的生命片段，在海內外引起很大反響。

「通過3年的拍攝，我們不斷地接近葉先生，像是看到一朵花的盛開。」陳傳興說，葉先生住院時仍關心著影片在海外的傳播，「我相信隨著時間推移，她將影響更多人。」

「遺音滄海如能會，便是千秋共此時」

葉嘉瑩的百年人生，見證了國家從離亂到興盛的巨變，經歷了去國懷鄉、中年喪女的苦痛，曾經輾轉海外，最終回歸故鄉。她始終保持向上、往前、尋美的達觀。

「她的生命不僅僅只有詩詞。」葉先生的學生、與她結緣半生的南開大學原常務副校長陳洪說，先生興趣廣泛，從文化到歷史，從政治、經濟到物理，「她絕不是『小閣樓上的人』。」

葉嘉瑩的博士生、研究助理閆曉錚也記得，葉先生與他探討「量子力學」時的認真神情。

「她富有真心與童心。」陳洪說，葉先生曾喚一群人浩浩蕩蕩去南開大學校園中賞月，還集齊五位屬鼠的師生拍了一張「五鼠照」。

葉嘉瑩生前曾說：「我的蓮花總會凋落，我要把蓮子留下來。」

「葉先生留下了2000多盤授課錄音帶、200多盤錄像帶和300多盤光碟，以及大量文字稿。我們會不斷修復、整理，將先生的精神遺產弘揚好。」南開大學文學院院長李錫龍說。

張靜雖滿懷悲痛，前些天卻仍在上課。「我想這是先生想看到的。」

許多南開大學的學生，在用另一種方式悼念他們的「燈塔」。他們在各地參與葉先生十分關心的「詩教潤鄉土」活動，希望探索出一條促進詩詞文化在鄉村傳播的道路。

對很多中國人來說，吟詩甚至要早於識字。葉先生說：「詩，讓我們的心靈不死。」

一名悼念者等候告別儀式時手拿葉嘉瑩的《迦陵論詩叢稿》。（新華社）
一名悼念者等候告別儀式時手拿葉嘉瑩的《迦陵論詩叢稿》。（新華社）

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