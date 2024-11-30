我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約嚴打手機盜竊 令業者斷網…華人受害者卻這麼說

大湖效應降雪正影響紐約 霍楚：別掉以輕心

想打造「盛事之都」 香港宣布：每年支持多達10項目

香港特派員李春/香港即時報導
香港準備打造成「盛事之都」。圖為11月29日香港大館高達12米的聖誕樹亮燈，化身奇幻遊樂場的檢閱廣場中央綻放閃耀，變幻色彩，吸引不少遊人拍照。（中通社）
香港準備打造成「盛事之都」。圖為11月29日香港大館高達12米的聖誕樹亮燈，化身奇幻遊樂場的檢閱廣場中央綻放閃耀，變幻色彩，吸引不少遊人拍照。（中通社）

香港一年來大辦「盛事」，意在創出「盛事經濟」來令香港成為「盛事之都」。香港政府11月30日宣布文化藝術盛事基金運作及申請的安排，說目標是每年最多支持十個「盛事」項目。

香港政府宣佈的是「優化文化藝術盛事基金運作及申請安排」，強調在審批準則中，會加強受資助活動須具備帶動旅遊及經濟的元素，把藝術文化與社會經濟發展融合，為香港整體社會帶來正面作用。具體安排是採用固定申請周期，每年接受三輪申請，截止日期分別為每年的4月、8月和12月的最後一個工作日。

港府文化體育及旅遊局稱，有關安排可鼓勵活動主辦方作更充足規劃，也可讓基金一併考慮同一輪收到的申請，在同一輪申請期中，選取最多四個項目，並決定相應的資助金額，目標是每年共支持最多十個項目，以便更有效善用資源。

新機制將於明年1月1日正式生效，並適用於明年7月起舉行的活動。明年上半年舉行的活動，當局會作出特別過渡安排，容許按現行要求遞交申請。

文藝盛事委員會委員伍婉婷稱，基金成立之初香港欠缺盛事，基金目的是協助盡快推出不同盛事活動鼓舞港人，但如今責任已有不同，委員會期望受資助盛事具文創特色，同時支持本地旅遊和經濟發展。

今次新安排中提出引入配對資助，以鼓勵活動主辦方尋求商業贊助，伍婉婷指過去受資助盛事均有商業及其他單位的投入，文創產業發展必須積極發揮市場作用，不能單靠公帑支持。

香港 港府

上一則

深圳男買彩票1號碼打40倍 花80元中2.25億元

延伸閱讀

范冰冰「自帶反光板」生圖流出 身形圓一圈 網大呼：腫麼了

范冰冰「自帶反光板」生圖流出 身形圓一圈 網大呼：腫麼了
深圳恢復一簽多行 1800萬人可赴港 直通巴、港鐵推優惠

深圳恢復一簽多行 1800萬人可赴港 直通巴、港鐵推優惠
香江觀察／閃爍耀香江 尖東聖誕亮燈 映襯港民生

香江觀察／閃爍耀香江 尖東聖誕亮燈 映襯港民生
經濟低迷下… 中國白酒再出海求存 面臨這2大挑戰

經濟低迷下… 中國白酒再出海求存 面臨這2大挑戰

熱門新聞

蘭州交通大學一對情侶在樓梯上激情交戰，全被遠處學生目擊拍下。（視頻截圖）

蘭州高校男女在隱密樓梯「埋頭苦幹」 大膽動作全被拍

2024-11-22 06:30
前中共政治局委員薄熙來（右）之子薄瓜瓜（左）在台灣結婚的消息，大陸官方27日首度回應，但僅強調「我們對此沒有評論，反對對此進行惡意炒作」。圖為2007年中共元老薄一波逝世後，薄氏父子兩人合影。（路透資料照片）

中國官方首度回應薄瓜瓜在台灣結婚 幾句話帶過

2024-11-27 01:00
女子指控她就是躺在圖中的某中醫診所治療間時被醫師性侵。（取材自瀟湘晨報）

中醫師藉「推藥」性侵 上海女：來不及防備就發生了

2024-11-29 08:30
山西網紅「丐中丐」夫妻日前駕車直播時突遇橫禍，夫妻倆雙雙遇難，圖為事故現場。(取材自快科技)

「丐幫第58任幫主」直播中遇橫禍身亡 網友目睹全過程驚呆

2024-11-23 08:00
前中國體操女隊隊員吳柳芳在社交媒體平台上發布了一系列跳舞視頻，穿著性感、動作撩人。( 視頻截圖)

中金牌得主跳擦邊舞 挨轟「給體操扣屎盆」卻因禍得福

2024-11-24 06:30
山東一名富翁立遺囑要求小他近20歲的女大學生太太「至死不得改嫁」，被法官認定違背公序良俗，判定無效。（示意圖／報系資料照）

山東富翁娶小20歲妻 立遺囑要她「至死不得改嫁」 法官打臉了

2024-11-28 07:30

超人氣

更多 >
「最帥的東方濃顏美男」情斷 給女友分手費能買半套肖戰房子

「最帥的東方濃顏美男」情斷 給女友分手費能買半套肖戰房子
行李箱託運被貼紅色貼紙要當心 內行人：千萬別撕

行李箱託運被貼紅色貼紙要當心 內行人：千萬別撕
陸生團清華校花氣質神似劉亦菲 將訪日月潭圓兒時夢

陸生團清華校花氣質神似劉亦菲 將訪日月潭圓兒時夢
當眾吃掉一根620萬香蕉 幣圈富豪孫宇晨：比別的好吃

當眾吃掉一根620萬香蕉 幣圈富豪孫宇晨：比別的好吃
好市多「覆盆子早晨麵包捲」一絕 網笑：不給老公買他還生氣

好市多「覆盆子早晨麵包捲」一絕 網笑：不給老公買他還生氣