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馬雲「快閃」阿里杭州總部 3月露面後曾有重大變革

記者林宸誼／即時報導
馬雲穿著相當休閒，戴著白色帽子，身著灰白色毛衣，腳穿黑色運動鞋，顯得精神煥發。他面帶微笑，與一群年輕人愉快地合影留念。證券時報
馬雲穿著相當休閒，戴著白色帽子，身著灰白色毛衣，腳穿黑色運動鞋，顯得精神煥發。他面帶微笑，與一群年輕人愉快地合影留念。證券時報

阿里巴巴創辦人馬雲，行蹤向來備受關注，多位中國網友29日下午在社交媒體上發圖文稱，當天下午在阿里巴巴西溪園區C區偶遇馬雲。

對照上一次他露臉，是今年3月27日，隔日阿里就宣布「成立24年來最重要的一次變革」，重新定義和構造阿里巴巴集團與各業務的治理關係，啟動「1+6+N」的組織架構調整；以及張勇宣布卸任，由蔡崇信及吳泳銘，分別接任集團董事會主席及CEO

證券時報報導，在網友發布的照片中，馬雲穿著相當休閒，戴著白色帽子，身著灰白色毛衣，腳穿黑色運動鞋，顯得精神煥發。他面帶微笑，與一群年輕人愉快地合影留念。

馬雲是在阿里巴巴杭州全球總部新園區內，購買咖啡時遇到阿里員工後被認出並圍住，隨後他開心地與大家合照。

這是馬雲第一次出現在新園區。今年的5月20日，也是第20個「阿里日」，阿里巴巴杭州全球總部新園區（西溪園區C區）正式啟用。

今年9月10日是阿里巴巴成立25周年。當天，馬雲在阿里巴巴內網發帖稱，阿里相信市場的力量和創新的價值。在這封內部信中，馬雲提到，沒有一家公司能在任何領域永遠保持第一。而且，只有競爭才能讓自己更強大，讓行業更健康。

馬雲在內部信中提到，立志要做一家能生存102年的公司，尤其是要做一家有理想有作為不僅僅是能賺錢生存的公司。

就在11月21日，阿里巴巴集團CEO吳泳銘發佈內部郵件，宣佈整合國內和海外電商，成立電商事業群，由蔣凡擔任CEO，向吳泳銘彙報。其中，電商事業群將全面整合淘寶天貓集團、國際數字商業集團以及1688、閒魚等電商業務，形成覆蓋國內外全產業鏈的業務集群。

馬雲 電商 CEO

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