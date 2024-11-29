我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏媒循線追查 稱普亭小女兒用化名住巴黎 擔任DJ

WSJ：川普準備賦予郡政府更多權限 配合遣返無證客

中共官場大調動 多位地方要員履新職

特派記者廖士鋒／北京即時報導
藏族出身的嘎瑪澤登，是最新一位正部級少數民族官員。（搜狐）
藏族出身的嘎瑪澤登，是最新一位正部級少數民族官員。（搜狐）

進入11月中下旬，中共官場出現一波不小的調動，範圍涵蓋多達11省份的副省級以上官員，以及中央機關、國企等多個部門，而這波調動，多位官員仍具有金融經歷。

從地方層級來看，短短十幾天內，中共宣布嘎瑪澤登任西藏自治區代理主席、吳偉任上海市副市長、王林虎任湖北省委常委兼政法委書記、張國智任廣東省副省長、李忠軍任江蘇省副省長、魏曉奎任福建省副省長、姜國杰任重慶市副市長、單義任遼寧省副省長、王兵任甘肅省副省長、張韶華任山西省副省長、李鋒任海南省副省長。藏族出身的嘎瑪澤登，是最新一位正部級少數民族官員。

近日落馬的副省級官員則有上海市委常委、浦東新區區委書記朱芝松。而退居二線的易煉紅辭去浙江省人大常委會主任、西藏自治區政府主席嚴金海轉任自治區人大常委會黨組書記、天津市副市長楊兵則轉任市政協黨組成員。除副省級官員外，新任的各省廳長也相當多。

從中央層級來看，鄧志勇升任副部級的市場監管總局副局長、教育部副部長陳杰調任哈爾濱工業大學黨委書記，多家副部級央企也更換領導層，如雲南省副省長王浩調任中國信保公司黨委書記、中國銀行副行長張青松轉任中投公司董事長、蔡希良出任中國人壽保險公司董事長等。

這波調動比較值得注意的是多位地方要員都是跨省調動而非本省晉升，且不少人具有金融或證券經歷，如上海市副市長吳偉、甘肅省副省長王冰、江蘇省副省長李忠軍。

官媒人民日報旗下「中國經濟週刊」近期報導，近兩年來「金融副省長」們的新動向引人關注，似乎已成為一支幹部的生力軍，據該刊不完全統計，截至九月全大陸已有十餘個省份擁有「金融副省長」，這一現象背後，「有著服務地方經濟社會發展的現實需求，也成為金融幹部鍛煉提升的新路徑」。

甘肅 中共 保險

上一則

Uniqlo創辦人說不用新疆棉遭罵翻 中國外交部也發聲

延伸閱讀

中醫師藉「推藥」性侵 上海女：來不及防備就發生了

中醫師藉「推藥」性侵 上海女：來不及防備就發生了
百年國貨「百雀羚」翻車？涉添禁用原料獲上海藥監局平反

百年國貨「百雀羚」翻車？涉添禁用原料獲上海藥監局平反
中砸10兆「化債」拍板了 人民幣卻出現失望性賣壓

中砸10兆「化債」拍板了 人民幣卻出現失望性賣壓
化解地方債 提上人大首日議程 10兆救市計畫 料最後一天公布

化解地方債 提上人大首日議程 10兆救市計畫 料最後一天公布

熱門新聞

蘭州交通大學一對情侶在樓梯上激情交戰，全被遠處學生目擊拍下。（視頻截圖）

蘭州高校男女在隱密樓梯「埋頭苦幹」 大膽動作全被拍

2024-11-22 06:30
前中共政治局委員薄熙來（右）之子薄瓜瓜（左）在台灣結婚的消息，大陸官方27日首度回應，但僅強調「我們對此沒有評論，反對對此進行惡意炒作」。圖為2007年中共元老薄一波逝世後，薄氏父子兩人合影。（路透資料照片）

中國官方首度回應薄瓜瓜在台灣結婚 幾句話帶過

2024-11-27 01:00
山西網紅「丐中丐」夫妻日前駕車直播時突遇橫禍，夫妻倆雙雙遇難，圖為事故現場。(取材自快科技)

「丐幫第58任幫主」直播中遇橫禍身亡 網友目睹全過程驚呆

2024-11-23 08:00
前中國體操女隊隊員吳柳芳在社交媒體平台上發布了一系列跳舞視頻，穿著性感、動作撩人。( 視頻截圖)

中金牌得主跳擦邊舞 挨轟「給體操扣屎盆」卻因禍得福

2024-11-24 06:30
山東一名富翁立遺囑要求小他近20歲的女大學生太太「至死不得改嫁」，被法官認定違背公序良俗，判定無效。（示意圖／報系資料照）

山東富翁娶小20歲妻 立遺囑要她「至死不得改嫁」 法官打臉了

2024-11-28 07:30
伊鵬3號20日停在卡特加特海峽。路透

蓄意拖錨航行？中國船疑毀海底通訊電纜 遭歐洲軍艦包圍

2024-11-27 12:31

超人氣

更多 >
不需身分賺得快 走線按摩女1年能存20萬：賺夠就回去

不需身分賺得快 走線按摩女1年能存20萬：賺夠就回去
研究亞裔美國人未抽菸得肺癌趨勢的華裔教授也成病例

研究亞裔美國人未抽菸得肺癌趨勢的華裔教授也成病例
麥當勞都是邪惡美食？麥克雞塊沒有你想的那麼不健康

麥當勞都是邪惡美食？麥克雞塊沒有你想的那麼不健康
這些營養補充劑不能一起吃 抵銷吸收還傷害內臟

這些營養補充劑不能一起吃 抵銷吸收還傷害內臟
加州雞蛋短缺 好市多也沒 原因是...

加州雞蛋短缺 好市多也沒 原因是...