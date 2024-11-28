漢師扯傷蒙古女童耳還用膠水黏 疑與雙語政策有關

蒙古族9歲女孩海拉的耳朵被教師扯傷。（南蒙古人權信息中心圖片）

內蒙古鄂爾多斯市烏審旗實驗小學20日傳出，一名漢族教師因蒙古族9歲女孩海拉未完成作業，毆打她後並扯傷耳朵，這名教師事後用膠水黏貼傷口並威脅女孩不得告知家人。此事引發蒙古族家長及教育工作者的強烈不滿，認為教師虐兒事件與當局近年來試圖消除蒙語文化的政治動作一致，並呼籲安排懂蒙古語的教師教授漢語課程。

自由亞洲電台報導，由於9歲女童耳朵撕裂傷嚴重，女童返家後，家屬隨後將其送醫縫合傷口。

事件在社交媒體上迅速傳播，引發廣泛討論。連日來，不少蒙古族網民譴責漢語教材中潛在的民族歧視 內容及部分漢族教師對蒙古族學生的粗暴態度，要求嚴懲涉事教師，恢復蒙古語授課，保障蒙古族兒童的身心健康。

蒙古族民眾普遍認為該事件與自2020年推行的雙語政策密切相關。政策要求以漢語授課，削弱了蒙古語地位，並引發文化認同危機。一些家長指出，強制漢語授課增加了蒙古族兒童的壓力，使類似事件更加頻繁，家長呼籲安排懂蒙古語的教師教授漢語課程。

報導指出，流亡德國 的南蒙古議會主席席海明表示，內蒙的漢族老師毆打蒙古族學生表面上是一件教師虐待兒童事件，其背後與當局近年來試圖消除蒙語文化的政治動作一致。他說：「正如有些學生家長們在自創的詩歌中所寫到，以割舌頭讓你停止語言，從不說話開始，最後到撕裂你的耳朵，讓你聽不到聲音，讓你進入聾啞狀態。最終使蒙古人成為聾啞人，改用漢語來表達。」

南蒙古人權信息中心指出，雙語政策被蒙古族視為對其語言文化的文化種族滅絕。蒙古語作為民族身分的象徵，面臨被徹底取代的威脅。