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漢師扯傷蒙古女童耳還用膠水黏 疑與雙語政策有關

中國新聞組／北京29日電
蒙古族9歲女孩海拉的耳朵被教師扯傷。（南蒙古人權信息中心圖片）
蒙古族9歲女孩海拉的耳朵被教師扯傷。（南蒙古人權信息中心圖片）

內蒙古鄂爾多斯市烏審旗實驗小學20日傳出，一名漢族教師因蒙古族9歲女孩海拉未完成作業，毆打她後並扯傷耳朵，這名教師事後用膠水黏貼傷口並威脅女孩不得告知家人。此事引發蒙古族家長及教育工作者的強烈不滿，認為教師虐兒事件與當局近年來試圖消除蒙語文化的政治動作一致，並呼籲安排懂蒙古語的教師教授漢語課程。

自由亞洲電台報導，由於9歲女童耳朵撕裂傷嚴重，女童返家後，家屬隨後將其送醫縫合傷口。

事件在社交媒體上迅速傳播，引發廣泛討論。連日來，不少蒙古族網民譴責漢語教材中潛在的民族歧視內容及部分漢族教師對蒙古族學生的粗暴態度，要求嚴懲涉事教師，恢復蒙古語授課，保障蒙古族兒童的身心健康。

蒙古族民眾普遍認為該事件與自2020年推行的雙語政策密切相關。政策要求以漢語授課，削弱了蒙古語地位，並引發文化認同危機。一些家長指出，強制漢語授課增加了蒙古族兒童的壓力，使類似事件更加頻繁，家長呼籲安排懂蒙古語的教師教授漢語課程。

報導指出，流亡德國的南蒙古議會主席席海明表示，內蒙的漢族老師毆打蒙古族學生表面上是一件教師虐待兒童事件，其背後與當局近年來試圖消除蒙語文化的政治動作一致。他說：「正如有些學生家長們在自創的詩歌中所寫到，以割舌頭讓你停止語言，從不說話開始，最後到撕裂你的耳朵，讓你聽不到聲音，讓你進入聾啞狀態。最終使蒙古人成為聾啞人，改用漢語來表達。」

南蒙古人權信息中心指出，雙語政策被蒙古族視為對其語言文化的文化種族滅絕。蒙古語作為民族身分的象徵，面臨被徹底取代的威脅。

蒙古族9歲女孩海拉的耳朵被教師扯傷。（南蒙古人權信息中心圖片）
蒙古族9歲女孩海拉的耳朵被教師扯傷。（南蒙古人權信息中心圖片）

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