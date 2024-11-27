中國國務院提出降低物流成本 支持「新3樣」

大陸國務院27日發文提出有效降低全社會物流成本行動方案，強調會加強電動汽車、鋰電池、太陽能產品「新三樣」出口的大陸港口倉儲設施建設。（中新社）

中國國務院 27日發文提出有效降低全社會物流成本，要培育一批具有國際競爭力的現代物流企業，鼓勵大型製造企業與物流企業建立長期戰略合作關係；加強電動汽車、鋰電池、太陽能產品「新三樣」出口的港口倉儲設施建設，支持高效便捷出口。

據中國政府網，這項行動方案顯示，2027年，社會物流總費用與國內生產總值的比率力爭降至13.5%左右。支持鐵路貨運、內河水運、物流樞紐等基礎設施建設，重點支持大宗商品物流、冷鏈物流、鐵路物流、農村物流等領域和中西部地區設施補短板，鼓勵各類金融機構加大信貸融資 支持力度，加大物流倉儲用地要素支持。

方案指出：「推廣無人車、無人船、無人機、無人倉及無人裝卸等技術裝備，加強倉配運智能一體化、數位孿生等技術應用」。

同時，鼓勵開展重大物流技術攻關，促進大數據、第五代移動通訊（5G ）和北斗衛星導航系統等技術廣泛應用，推動重要物流裝備研發應用、智慧物流系統化集成創新。鼓勵發展與平台經濟、低空經濟、無人駕駛等相結合的物流新模式。

方案還提到，研究出台大容量儲能電池、大尺寸太陽能零件的倉儲和運輸相關技術標準，優化完善鋰電池運輸安全管理規範。探索發展新能源汽車集裝箱運輸。

中國國務院副總理何立峰今年在上海和浙江調研大宗商品運儲工作時強調，要大力發展鐵水聯運，加強鐵路與港口建設銜接，拓展水水中轉，強化運輸組織協同，推動訊息共享，推進物流成本實質性下降。

中國國家發改委也表示，要加快構建大國儲備體系，有效降低全社會物流成本。