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黎智英續出庭受審 否認曾說希望美國制裁中共

中央社台北25日電
圖為2020年12月12日，香港壹傳媒創辦人黎智英在被指控違反國家安全法後，走向一輛囚車前往法庭。（路透）
圖為2020年12月12日，香港壹傳媒創辦人黎智英在被指控違反國家安全法後，走向一輛囚車前往法庭。（路透）

壹傳媒創辦人黎智英今天繼續就被控違反國安法一案出庭。對於壹傳媒前行政總裁張劍虹曾稱，黎智英希望美國制裁中共，以及指示蘋果日報英文版報導制裁相關新聞，黎智英均否認，並指張編造故事。

黎智英及3間蘋果日報相關公司被控串謀勾結外國勢力及串謀發布煽動刊物罪，今天進入第96天審訊，也是黎智英第4天出庭。

綜合港媒報導，今天審訊重點之一，是黎智英的代表律師繼續就有關蘋果日報英文版對黎盤問。律師引述黎智英曾向相關員工發放的訊息，當中黎表示，「我們不是要嘗試尋求平衡，而是呈現保護香港的人的觀點，這才是世界想要知道的聲音。」

黎在訊息中又指，不需要向外國人呈現不同顏色的觀點，只專注於蘋果日報的觀點，即對「黃色」一方的普遍看法。「黃色」一方的觀點，就是對中港政府「較有批判性」的觀點。

黎智英表示，因英文新聞非常有限，會報導一些英文媒體南華早報不會報導的事情，這樣就可打破南華早報的「壟斷」。他承認，「蘋果」不會報導中國正面新聞。

他指出，當時正值疫情，認為世界對中國有點負面印象，讀者更想了解中國的負面新聞以保護自己，避免中國為他們帶來負面影響。

黎智英表示，他希望美國讀者閱畢「蘋果」新聞後，會為「蘋果」發聲，這些聲音再傳向美國政治人物，相信美國政客會聆聽美國「蘋果」讀者的意見。

律師又問黎，如果報導真相會煽動他人仇恨政府，是否仍會報導？黎表示會，並指「因為這是真相」；但如果會違法便不會報導，「蘋果」當時做的全是依法行事。

律師又展示黎的另一則訊息，當中提到「我們可以成為世界最可靠，最多人看的中共消息平台」，問這是否與他之前所說毋須平衡報導的觀點不同，黎指「平衡不等同可信，真相則等於可信」。

律師提到，黎智英曾在與相關員工的訊息群組中，提到英文新聞數量太少，應想辦法增加。當時負責英文新聞、案中另一名被告馮偉光表示，正逐步增加，重大新聞如美國制裁時任特首林鄭月娥會即時發布。

律師引述轉為從犯證人的張劍虹先前庭審時表示，馮偉光回應會報導制裁行動，是因為黎智英對英文版的編採指示是報導「逆權、抗爭、制裁」相關新聞。但黎智英說，他在所有訊息都沒有提過制裁，只提過要報導負面新聞，「所以他（張劍虹）是編故事」。

律師表示，張劍虹先前在庭審時說，黎智英覺得國安法比他預計的更嚴重，如果真的實施，香港經濟金融會消失，蘋果日報都無法生存，所以希望美國制裁中共。

黎智英今天表示，從沒與張談及此事，也沒理由與他談起此事。即使曾與張說過，他只會說希望美國做一些事阻止國安法生效，但不會說「制裁」或「敵意」，指自己甚少使用這些字眼。

黎智英先前出庭時說，推出蘋果日報英文版是想令外國關注香港、為港發聲。英文版於2020年5月31日推出。

黎智英先前的陳述主要圍繞他在蘋果日報的專欄文章，黎指文章不涉煽動暴力或憎恨政府意圖，也沒有美化勇武派，而是希望勇武派受和平示威者影響而變得溫和。

黎智英 香港 中共

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