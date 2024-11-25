宣布單方面免簽後 中國外交部：盼日本能「相向而行」

在上周宣布單方面給予日本免簽入境優惠後，中國外交部發言人毛寧25日呼籲日本，能與中國「相向而行」。（歐新社）

中國官方11月22日宣布擴大免簽國家範圍，自2024年11月30日起至2025年12月31日，對包括日本 等九國持普通護照人員試行免簽政策。此外，中國還將交流訪問納入免簽入境事由，將免簽停留期限自現行的15日延長至30日。

中國外交部發言人毛寧25日在例行記者會上稱，希望日方與中國相向而行，共同努力提升兩國人員往來便利化的水平。

日本朝日電視台記者在25日中國外交部例行記者會上提問稱，上周中國發表對日試行單方面30天的免簽政策，中國的立場是希望共同提升雙方人員往來便利化水平，要求雙方面的免簽措施。這樣的態度變化是出於什麼原因？

毛寧回應稱，「中國政府始終高度重視便利中外人員往來，我們當然希望日方同我們相向而行，共同努力提升兩國人員往來便利化的水平。」

日本經濟新聞報導，中國基於「互惠主義」，一直要求日方放寬中國人簽證 條件，但日本目前不接受互免簽證。新冠疫情 前，也只有中國對日本單方面免簽，日本很難全面接受中國要求。

報導指出，鑒於中國方面的舉措，日本正在推進商討放寬對中國人的入境簽證，包括申請手續簡化等。