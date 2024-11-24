我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普勝選後「出走美國」艾倫狄珍妮與妻移居英格蘭

紐約泌尿科醫師涉性侵判無期 受害病患包含未成年

中國出口今年有望創新高 客戶趕在川普上任前提早下單

編譯葉亭均／綜合外電
隨著美國總統當選人川普威脅明年1月上任後要全面加徵關稅，外國客戶急著提前下訂單。(路透)
隨著美國總統當選人川普威脅明年1月上任後要全面加徵關稅，外國客戶急著提前下訂單。(路透)

經濟分析師預期，中國今年出口將攀升至歷史高點，因為隨著美國總統當選人川普威脅明年1月上任後要加徵關稅，客戶急著提前下訂單。

根據彭博資訊在11月15日至21日對分析師進行的調查預估中間值，預期中國今年最後一季出口年比成長幅度將加速至7%，較美國大選前10月時預估的5%增幅大力提升，而且將把今年整體出口額推升至3.548兆美元，高於2022年創下的先前紀錄。

馬來亞銀行投資銀行集團經濟分析師Erica Tay表示：「在接下來幾個月，中國出口可能會受惠於外國企業的恐慌囤貨。貿易戰的疑慮可能促使中國決策官員明年大幅偏向支持消費的刺激措施。」

中國出口本季以2022年7月來最快成長速度展開，使得今年貿易順差可能達到創紀錄的接近1兆美元。此時，北京當局持續尋求強化外銷，抵銷國內需求疲軟的窘境，而官員近幾周來也轉向提出刺激經濟的措施。

另一方面，川普威脅也對中國進口品加徵高達60%的關稅，彭博預測這會削弱美中這兩個最大經濟體彼此的貿易。川普在第一任內對規模超過3,000億美元的中國進口品加徵高達25%的關稅，引發北京報復，而繼任總統的拜登大致維持這些關稅措施。

現在川普將重返白宮，可能擴大貿易戰的前景，引發市場預期明年中國將推出規模更大的刺激措施，以便因應新的貿易保護主義時代。

相較於出口暢旺，中國的進口成長不振，原因是國內經濟欲振乏力，這也引發全球其他國家擔心廉價的中國產品會湧向國外。根據彭博調查，中國國內生產毛額（GDP）第4季預料成長4.9%，高於上個月預估的4.8%。

川普 關稅 貿易戰

上一則

寧夏1男童走在路上遭員警痛毆 母親：只是與同學吵架就被打

下一則

港媒：黃仁勳風光赴香港 台獨風波煙消雲散

延伸閱讀

川普打破交接慣例拒簽過渡協議 外國金主捐款保密到家

川普打破交接慣例拒簽過渡協議 外國金主捐款保密到家
川普勝選後「出走美國」艾倫狄珍妮與妻移居英格蘭

川普勝選後「出走美國」艾倫狄珍妮與妻移居英格蘭
川普還沒同意FBI對閣員身家調查 可能再創70年先例

川普還沒同意FBI對閣員身家調查 可能再創70年先例
川普新政府準國安顧問 呼籲俄烏上談判桌

川普新政府準國安顧問 呼籲俄烏上談判桌

熱門新聞

蘭州交通大學一對情侶在樓梯上激情交戰，全被遠處學生目擊拍下。（視頻截圖）

蘭州高校男女在隱密樓梯「埋頭苦幹」 大膽動作全被拍

2024-11-22 06:30
網友分享自己到酒店開房洗衣的體驗。（取材自小紅書）

中國年輕人最近流行「組團開房」 在酒店做這件事好省錢

2024-11-18 07:30
萬達集團創始人王健林，被目擊在雲南大理雞足山金頂寺拜佛。（取材自前海時代Financial）

欠債百億的王健林金頂寺拜佛被拍 乾瘦蒼老、面容憔悴

2024-11-19 07:30
山西網紅「丐中丐」夫妻日前駕車直播時突遇橫禍，夫妻倆雙雙遇難，圖為事故現場。(取材自快科技)

「丐幫第58任幫主」直播中遇橫禍身亡 網友目睹全過程驚呆

2024-11-23 08:00
警方出示的屍檢報告。(取材自紫牛新聞)

甘肅高三女陪閨密赴宴被灌酒 遭2男強姦致死 屍檢曝細節

2024-11-21 07:30
圖為2021年3月案件在西九龍裁判法院提堂，戴耀廷（右）由懲教署車輛押送至法院。（中新社資料照片）

香港首宗顛覆國家政權案 45人被判刑 戴耀廷10年 黃之鋒56個月

2024-11-18 23:00

超人氣

更多 >
王菲果然厲害… 竇靖童演唱會 這「三個男人」罕見齊聚一堂

王菲果然厲害… 竇靖童演唱會 這「三個男人」罕見齊聚一堂
4生肖12月機運多多 屬牛可望升職、他遇事業轉捩點

4生肖12月機運多多 屬牛可望升職、他遇事業轉捩點
竇靖童開演唱會 王菲這「3個男人」都來了

竇靖童開演唱會 王菲這「3個男人」都來了
風暴將襲紐約 梅西感恩節大遊行可能受影響

風暴將襲紐約 梅西感恩節大遊行可能受影響
理財百科／退休儲蓄多就好？4迷思壞處最大

理財百科／退休儲蓄多就好？4迷思壞處最大