中國出口今年有望創新高 客戶趕在川普上任前提早下單

隨著美國總統當選人川普威脅明年1月上任後要全面加徵關稅，外國客戶急著提前下訂單。(路透)

經濟分析師預期，中國今年出口將攀升至歷史高點，因為隨著美國總統當選人川普 威脅明年1月上任後要加徵關稅 ，客戶急著提前下訂單。

根據彭博資訊在11月15日至21日對分析師進行的調查預估中間值，預期中國今年最後一季出口年比成長幅度將加速至7%，較美國大選前10月時預估的5%增幅大力提升，而且將把今年整體出口額推升至3.548兆美元，高於2022年創下的先前紀錄。

馬來亞銀行投資銀行集團經濟分析師Erica Tay表示：「在接下來幾個月，中國出口可能會受惠於外國企業的恐慌囤貨。貿易戰 的疑慮可能促使中國決策官員明年大幅偏向支持消費的刺激措施。」

中國出口本季以2022年7月來最快成長速度展開，使得今年貿易順差可能達到創紀錄的接近1兆美元。此時，北京當局持續尋求強化外銷，抵銷國內需求疲軟的窘境，而官員近幾周來也轉向提出刺激經濟的措施。

另一方面，川普威脅也對中國進口品加徵高達60%的關稅，彭博預測這會削弱美中這兩個最大經濟體彼此的貿易。川普在第一任內對規模超過3,000億美元的中國進口品加徵高達25%的關稅，引發北京報復，而繼任總統的拜登大致維持這些關稅措施。

現在川普將重返白宮，可能擴大貿易戰的前景，引發市場預期明年中國將推出規模更大的刺激措施，以便因應新的貿易保護主義時代。

相較於出口暢旺，中國的進口成長不振，原因是國內經濟欲振乏力，這也引發全球其他國家擔心廉價的中國產品會湧向國外。根據彭博調查，中國國內生產毛額（GDP）第4季預料成長4.9%，高於上個月預估的4.8%。