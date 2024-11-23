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華為定鴻蒙生態新目標：未來一年推出10萬個應用程式

記者林宸誼／即時報導
華為輪值董事長徐直軍。華為官方微信公眾號
華為輪值董事長徐直軍。華為官方微信公眾號

華為輪值董事長徐直軍23日表示，10萬個應用是鴻蒙生態滿足消費者需要的成熟標誌，這就是鴻蒙生態未來半年到一年時間的關鍵目標，也就是鴻蒙應用上架的衝刺階段。

華為官方微信公眾號報導，徐直軍在深圳舉辦的首屆鴻蒙生態大會上指出，截至今年10月22日，已經超過1.5萬個原生應用和元服務完成開發可以給消費者使用，這些應用全面覆蓋 18 個垂直領域。但相比業界成熟的作業系統生態，鴻蒙生態還需要有消費者個性化需要的應用和各類精品應用。

徐直軍還首次闡述鴻蒙生態的定義。他強調，HarmonyOS NEXT 是華為基於 OpenHarmony5.0（開源鴻蒙）開發的發行版本，其他公司同樣可以基於 OpenHarmony 開發自己的發行版本；鴻蒙生態是基於 OpenHarmony 為統一底座而共建的生態，當然也是共用的生態。

徐直軍還表示，發展鴻蒙生態要從以下幾方面發力：全力推動鴻蒙原生應用進一步豐富和成熟；期望政企內部辦公應用開發鴻蒙版並上架；呼籲更多的消費者能夠接受、包容鴻蒙生態的年輕不成熟、幫助完善鴻蒙生態；期望更多的行業和夥伴基於開源鴻蒙開發鴻蒙生態設備；加強產業合作和協同；人才將決定鴻蒙生態的厚度。

徐直軍稱，作業系統通常可以分為三大類：桌面作業系統（主要運行在個人電腦 PC 上），移動端作業系統（主要運行在智慧手機等智慧設備上）和伺服器作業系統（主要運行在各類伺服器設備上）。開源鴻蒙既覆蓋桌面和移動終端，同時又覆蓋各類物聯網終端，是能運行於萬物互聯智慧時代的所有端上的作業系統。

徐直軍表示，2019年8月由於美國的制裁，華為被迫加速打造智慧終端機作業系統的進程，並決定將鴻蒙作業系統的原始程式碼捐獻給開放原子開源基金會進行開源。

這幾年華為持續攻堅克難，現在鴻蒙作業系統已經從系統內核、檔案系統、程式設計語言、編譯器和運行時、程式設計框架、設計系統、整合式開發環境，到AI框架和大模型的全棧技術全面推出，實現了向下紮到根，成為信息產業堅實的底座。

華為 微信 AI

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