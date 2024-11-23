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中國辦少數民族運動會 「台灣少數民族代表團」亮相

記者陳政錄／即時報導
參加中國第十二屆全國少數民族傳統運動會的「台灣少數民族代表團」在開幕式入場。新華社
參加中國第十二屆全國少數民族傳統運動會的「台灣少數民族代表團」在開幕式入場。新華社

中國於22日晚間，在海南三亞舉辦第十二屆全國少數民族傳統運動會開幕式，據中國官媒報導，本屆有「台灣少數民族代表團」65人與會，參加押加（藏式拔河）、射弩、民族健美操3個競賽項目，並帶來《年度風之濤》、《原韻交響曲》2個表演項目，這是「台灣少數民族代表團」連續第八屆參加。

據新華社、中新社報導，本屆運動會比賽時間從11月23日至29日，6,960位各族運動員參加18項競賽項目及170個表演項目的比賽，運動會期間也舉辦民族大聯歡等文化活動。

據報導，22日晚間的開幕式，共有各代表團和現場3.5萬名觀眾出席，在全國少數民族傳統體育運動會會旗和第十二屆全國少數民族傳統體育運動會會旗相繼入場後，31個省（自治區、直轄市）、新疆生產建設兵團、香港澳門代表團和台灣少數民族代表團步入會場。

官員方面，中方由中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧出席開幕式，並會見了運動會組委會全體成員、各代表團代表和運動員代表。

王滬寧說，要堅持團結奮進，當好鑄牢中華民族共同體意識實踐者，把運動會辦成各民族大聯歡、中華民族一家親的盛會，和堅持守正創新，當好中華優秀傳統文化弘揚者，堅持凝心聚力，當好中國式現代化建設者，激勵各族群為強國建設、民族復興共同奮鬥。

前次第十一屆運動會於新冠疫情前的2019年舉辦時，「台灣少數民族代表團」也有參加。因此，截至目前，所謂「台灣少數民族代表團」從1991年第四屆到2019年第十一屆，已連續參加了八屆的中國全國少數民族傳統體育運動會。

中國媒體報導還引述台灣少數民族代表團舞蹈編導吳軍說，「大家都很期待可以在這個地方認識更多的少數民族，彼此做文化的交流，放開心去交朋友。未來，文化、舞蹈、運動等方面，兩岸都可以繼續交流。」

中國第十二屆全國少數民族傳統運動會在海南三亞開幕式前，王滬寧會見運動會組委會全體...
中國第十二屆全國少數民族傳統運動會在海南三亞開幕式前，王滬寧會見運動會組委會全體成員、各代表團代表和運動員代表。新華社

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