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新加坡前總理李顯龍 將於24至29日訪中　

記者陳政錄／即時報導
新加坡前總理、國務資政李顯龍將於本月24日起訪問中國。（歐新社）
新加坡前總理、國務資政李顯龍將於本月24日起訪問中國。（歐新社）

中國外交部網站22日宣布，應中方邀請，新加坡國務資政李顯龍將於11月24日至29日訪華。

中國外交部發言人林劍22日主持例行記者會，據中國外交部網站，林劍宣布，應中方邀請，新加坡國務資政李顯龍將於11月24日至29日訪華。

李顯龍是新加坡前總理，今年5月卸任後，由原任副總理兼財政部長的黃循財接任，是新加坡近20年的首次領導人交棒。

近日APEC峰會在秘魯舉辦期間，中國國家主席習近平與新加坡總理黃循財舉行會見。習近平說，願和新方牢牢把握中新友好大方向，密切高層交往，堅持坦誠互信，尊重彼此核心利益；黃循財說，新方完全理解中國政府在台灣問題上的立場，反對任何形式的「台灣獨立」，堅定恪守一個中國原則。

對於李顯龍的此次訪問，目前中國外交部並未透露更多消息。

同日，林劍也宣布，應中共中央政治局委員、外交部長王毅邀請，盧森堡副首相兼外交、外貿大臣貝泰爾將於11月24日至29日訪華。

林劍說，盧森堡是歐盟創始成員國，也是中國的友好合作夥伴。中盧建交50多年來，始終堅持相互尊重、合作共贏、共促發展。近年來，中盧在航空貨運、金融、鋼鐵等領域合作成果豐碩，為兩國人民帶來了實質的利益，也為促進中歐合作、維護國際產業鏈供應鏈穩定作出積極貢獻。中方願與盧方一道，不斷增進友好互信，深化互利合作，推動中盧關係取得新發展。

新加坡 習近平 王毅

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