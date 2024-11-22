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促進經貿交流 中國擴大開放日本等9國入境免簽

記者陳湘瑾／即時報導
中國國家主席習近平15日在秘魯首都利馬出席亞太經合組織領導人非正式會議期間會見日本首相石破茂。（新華社）
中國國家主席習近平15日在秘魯首都利馬出席亞太經合組織領導人非正式會議期間會見日本首相石破茂。（新華社）

中國外交部22日公布「進一步擴大免簽國家範圍並優化入境政策的通知」，對日本、保加利亞、羅馬尼亞、克羅埃西亞、北馬其頓、愛沙尼亞和拉脫維亞等9國持普通護照人員試行免簽政策。日媒指出，此舉可能是為了在促進中國與日本之間的經濟交流和貿易。

中國外交部公告顯示，為進一步便利中外人員往來，中方決定擴大免簽國家範圍，自2024年11月30日起至2025年12月31日，對保加利亞、羅馬尼亞、克羅埃西亞、黑山、北馬其頓、馬耳他、愛沙尼亞、拉脫維亞和日本持普通護照人員試行免簽政策。中國外交部發言人林劍22日在例行記者會上也說明此一消息。

共同社報導，在中國經濟減速的背景下，恢復免簽可能意在促進中國與日本之間的經濟交流和貿易。中國國家主席習近平15日在秘魯首都利馬與日本首相石破茂舉行會談，就加強人員交流達成共識。在美國總統當選人川普上台後，美中關係進一步惡化受到擔憂，中方可能有意穩定與日本之間的關係。

中國過去對日本允許15天以內免簽入境，但因新冠疫情蔓延而在2020年3月停止免簽措施。新冠疫情平息後，中國為吸引外國遊客，擴大赴中免簽對象範圍，包括以東南亞和歐洲為主的30幾個國家，但對日本則以需要採取「對等措施」為由並未恢復免簽。

中國今年多次宣布訪中適用免簽政策的國家，中國國家移民管理局10月18日舉行新聞發布會，今年三季度中國各口岸入境外國人818.6萬人次，年增48.8%；其中，通過免簽入境488.5萬人次，年增78.6%。中國國家移民管理局表示將持續完善過境免簽等政策措施，積極會同有關部門提升外國人訪中便利度。

此外，中國外交部22日發布的公告也顯示將延長訪中免簽的天數。公告表示，中方決定同步調整入境政策，將交流訪問納入免簽事由，將免簽停留期限自現行15日延長至30日。自2024年11月30日起，包括上述9國在內的38個免簽國家持普通護照人員來中經商、旅遊觀光、探親訪友、交流訪問、過境不超過30天，可免辦簽證入境。不符合免簽條件人員仍需在入境前辦妥來中簽證。

日本 疫情 簽證

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