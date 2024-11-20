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克里姆林宮精品文物展北京亮相 展現「俄宴風華」

中國新聞組／即時報導
圖為「俄宴風華」展中的俄國宮廷總管禮服外套。（中新社）
圖為「俄宴風華」展中的俄國宮廷總管禮服外套。（中新社）

「俄宴風華——克里姆林宮博物館藏飲食文物精品展」20日在北京中國國家博物館登場，透過138件（套）精品文物，從「食材烹具」「飲食傳統」「飲食藝術」等三方面，向中國民眾展現俄羅斯數百年的歷史、藝術和生活。   

據中新社報導，中方策展人鄭燁表示，「民以食為天」，飲食作為文化之間交流和融合的重要途徑，往往會呈現出最鮮活、最生動的樣態。展覽從飲食文化角度切入，為中國觀眾帶來一場來自異國他鄉的味覺之旅。 　　

報導稱，17世紀末是俄羅斯的廚房設備發生重大變化的時期，從歐洲進口的燉鍋、平底鍋、煎鍋等炊具取代了傳統鍋具。廚房的空間美學也發生了變化，在彼得大帝夏宮的一個廚房裡，傳統的俄羅斯火爐被一個裝有烤箱的多合一荷蘭爐灶所取代。

展覽中，彼得大帝的名字出現在一件鍍金平底鍋和一件銀質平底鍋上，或許是這位君主親自參與改革俄羅斯烹飪方式的見證。 　　

中國的茶葉在17世紀運到莫斯科，隨後風靡俄國全境。經西伯利亞陸路運往俄羅斯的茶葉，由於運輸方式免受海路濕氣的影響，當時在俄羅斯飲用的中國茶葉，在味道和香氣上都與西歐有很大不同。

俄羅斯民族發明的茶炊，以及茶壺、奶壺、糖碗等都應運而生。在俄羅斯，茶炊不僅是一種燒水裝置，還是俄羅斯人熱情好客、家庭溫馨安逸的象徵，被稱為「家庭之神」。現場展出了成套的茶炊、茶壺、茶杯、茶濾、茶渣碗、茶葉罐等。 　　        

18世紀初，由於思想和政治以及文化和藝術的變化，彼得大帝及其追隨者對本國生活的大規模全面改革也反映在宴會文化上，俄羅斯豪奢的宴飲文化則令人印象深刻，甚至有諺語「吃飯不由己，祗活半輩子」。

中新社表示，皇儲的盤子、公主的碗，銀水瓶、水晶酒杯以及各種讚頌杯、船形杯、高腳杯、逗趣杯等極盡華麗精巧。現場還展出的一件純金船形杯重約1公斤，鑲嵌著珍珠和寶石，在宴會上它專門用來盛放最受歡迎的俄羅斯飲料——蜂蜜酒。 　　

這項展覽將於11月21日正式對公眾開放並持續至2025年3月16日。屆時，中國飲食文化展也將赴俄羅斯克里姆林宮博物館展出。

這是目前在北京中國國家博物館展出的俄國「奧林匹斯餐具」中的冰淇淋瓶。（中新社）
這是目前在北京中國國家博物館展出的俄國「奧林匹斯餐具」中的冰淇淋瓶。（中新社）
「俄宴風華——克里姆林宮博物館藏飲食文物精品展」20日在北京中國國家博物館開展。...
「俄宴風華——克里姆林宮博物館藏飲食文物精品展」20日在北京中國國家博物館開展。圖為展品中的糖碗。 （中新社）
「俄宴風華」展從「食材烹具」「飲食傳統」「飲食藝術」三方面，展示俄羅斯飲食文化風...
「俄宴風華」展從「食材烹具」「飲食傳統」「飲食藝術」三方面，展示俄羅斯飲食文化風貌。 （中新社）

俄羅斯 博物館 俄國

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