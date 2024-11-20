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無差別攻擊接連爆發 中國部署治理農民工欠薪問題

中央社台北20日電

中國接二連三爆發無差別攻擊事件後，中國國務院就業促進和勞動保護工作領導小組昨天召開治理欠薪冬季行動動員部署視訊會議，強調要全力保障3億農民工的工資報酬權益，「維護社會大局穩定」。

與此同時，中國國家發改委昨天宣布，提前下達兩批2025年度「以工代賑」中央專項投資共人民幣90.5億元（下同，約12.5億美元），優先組織「困難群眾」參與工程專案建設，試圖減輕農民工的失業怨氣。

綜合新華社、北京青年報等陸媒，中國國務院就業促進和勞動保護工作領導小組19日召開治理欠薪冬季行動動員部署視訊會議。會議總結了前期工作，分析研判形勢，部署歲末年初治理欠薪工作。

會議強調，要堅決扛起治理欠薪政治責任，把解決欠薪問題作為一項「極端重要的民生工作」抓實、抓緊、抓好。

會議要求，要扎實展開治理欠薪冬季行動，狠抓責任落實，集中協同發力，暢通維權管道，展開隱患排查，突出重點整治，分類施策、集中攻堅，「依法從嚴從實糾治各類欠薪問題，全力保障農民工工資報酬權益，維護社會大局穩定。」

在此之前，中國國務院就業促進和勞動保護工作領導小組10月25日下發「治理欠薪冬季行動」的通知就提到，要以工程建設領域特別是政府、國企專案為重點，採取超常規舉措強化欠薪治理，確保所有查實的欠薪案件在2025年春節前全部辦結，讓農民工及時拿到工資報酬返鄉過年。

「通知」強調，「堅決遏制因欠薪引發重大群體性事件或惡性極端事件，兜牢民生底線，維護社會和諧穩定」。

中國國家發展和改革委員會19日召開記者會，新聞發言人李超宣布，為充分發揮「以工代賑」政策作用，近日，國家發改委會同財政部門提前下達兩批2025年度以工代賑中央專項投資共90.5億元，支持地方實施以工代賑項目2000餘個。

李超說，為保障民眾真正從中獲益，國家發改委推動地方做好項目前期工作，確保投資計畫下達後，項目可以迅速開工建設，民眾能夠儘快拿到勞務報酬；同時，重點向脫貧縣、國家鄉村振興重點幫扶縣、受暴雨洪澇災害影響較重的地區傾斜，「優先組織脫貧人口、防返貧監測對象、返鄉農民工、受災群眾等困難群體參與工程項目建設」。

中國國家發改委稱，2023年、2024年以工代賑累計吸納低收入民眾務工就業超過500萬人次，累計發放勞務報酬660多億元。初步測算，提前下達的以工代賑專項投資專案將吸納20餘萬名民眾就近就業、計畫發放勞務報酬超過27億元；如果算上在重點工程和農業農村基礎設施建設專案中推廣以工代賑方式，吸納就業、發放報酬的規模還將翻幾番。

就業 投資 國務院

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