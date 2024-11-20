我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／新政府內閣有破有立？援烏綠燈全開川普接手

紐約大堵車警示日來了 這期間最好搭公共交通工具

對中國經濟更悲觀 近半日企減少或停止投資

記者林宸誼／即時報導
約三分之二的日企表示，中國經濟形勢正在惡化，近一半企業縮減或停止對華投資。路透
約三分之二的日企表示，中國經濟形勢正在惡化，近一半企業縮減或停止對華投資。路透

在華日本企業對中國經濟更加悲觀，約三分之二的日企表示，中國經濟形勢正在惡化，近一半企業縮減或停止對華投資

彭博報導，據中國日本商會最新調查顯示，約64%的日本企業表示中國經濟形勢比去年更糟。這一比例高於上一次調查的60%；與此同時，安全問題和最近深圳一名日本學生被刺身亡的事件，使改善中日外交關係的努力面臨壓力。

這項調查是在10月下半月進行的，共有1,513家公司參與。其中44%的日企表示，他們計劃今年減少對華投資或根本不投資，與上次調查相比變化不大。

雖然中國仍是日本最大的貿易夥伴，但由於地緣政治緊張局勢加劇、雙邊關係惡化，以及來自中國企業的激烈競爭，許多企業紛紛撤出中國。

超過40%的日本公司表示對在中國經營環境不滿意，一些公司表示，他們擔心員工和家人的安全，中國拒絕恢復對日本公民的免簽旅行，以及對海鮮進口禁令也是他們希望解決的問題。

與此同時，儘管北京為緩解經濟困境，自9月底以來公布刺激措施，但外國投資仍在繼續下降。

中國國家外匯管理局8日公布的數據顯示，第3季國際收支平衡表中的直接投資負債減少81億美元，這項衡量外商直接投資（FDI）的指標今年前9個月已經降近130億美元。

今年已關閉業務的公司，包括日產汽車和柯尼卡美能達等。日本製鐵7月也表示，將退出在中國的一家合資企業。

日本經濟新聞10月5日報導，今年第2季日企在中國及香港的設備投資，以美元計算，年減16%。據經濟產業省統計，截至第2季，日企在華法人的銷售額也連續7個季度低於上年同期水準。

在經濟持續疲軟壓力下，北京似乎想緩解中日緊張局勢。9月中日達成協議，為解除對日本海鮮進口禁令鋪平道路。但日本北海道漁業公司仍對北京恢復進口的速度持懷疑態度。他們計劃繼續拓展多元化市場，進軍美國、東南亞等其它地區市場。

日本 投資 東南亞

上一則

47人案重判 港人嘆：也是對參與投票的61萬人判決

下一則

無差別攻擊接連爆發 中國部署治理農民工欠薪問題

延伸閱讀

李安得獎獲日皇接見 駐日代表處設宴邀林志玲同慶

李安得獎獲日皇接見 駐日代表處設宴邀林志玲同慶
中國工業機器人密度全球第三 超車德國、日本

中國工業機器人密度全球第三 超車德國、日本
國足這回輸了沒挨罵…甩1865天魔咒 終於攻破日本球門

國足這回輸了沒挨罵…甩1865天魔咒 終於攻破日本球門
世預賽中日戰／挺日球迷被圍堵罵「漢奸」 警強脫球衣息眾怒

世預賽中日戰／挺日球迷被圍堵罵「漢奸」 警強脫球衣息眾怒

熱門新聞

薄瓜瓜2012年出席哈佛大學畢業典禮。(路透資料照)

薄瓜瓜十多年來行事低調 手握2張美國律師執照

2024-11-15 12:09
網友分享自己到酒店開房洗衣的體驗。（取材自小紅書）

中國年輕人最近流行「組團開房」 在酒店做這件事好省錢

2024-11-18 07:30
在各方協助下，美籍婦人西亞克斯找到中國失散親人的後代；圖為她拿著父親和同父異母姊姊石群葉的照片。(取材自紅星新聞)

失散近百年 87歲美籍婦找到中國親人後代 相約明年見

2024-11-16 07:30
萬達集團創始人王健林，被目擊在雲南大理雞足山金頂寺拜佛。（取材自前海時代Financial）

欠債百億的王健林金頂寺拜佛被拍 乾瘦蒼老、面容憔悴

2024-11-19 07:30
江蘇省宜興市無錫工藝職業技術學院徐姓畢業生疑因不滿未能拿到畢業證書及對實習報酬不滿，昨晚憤而回校持刀殺人。(取材自微博)

8死17傷 江蘇技校畢業生控學校不給畢業證 返校無差別殺人

2024-11-16 19:50
薄瓜瓜2012年出席哈佛大學畢業典禮。(路透資料照)

薄瓜瓜家世顯赫 傳任跨國企業分析師

2024-11-15 00:50

超人氣

更多 >
美國人希望川普上任前100天做什麼？路透民調曝大眾心聲

美國人希望川普上任前100天做什麼？路透民調曝大眾心聲
15個明年不要去的旅遊地點 熱門海島居首、2日本城市上榜

15個明年不要去的旅遊地點 熱門海島居首、2日本城市上榜
奧樂齊Aldi超市麵包多款又便宜 每周的這天採買最新鮮

奧樂齊Aldi超市麵包多款又便宜 每周的這天採買最新鮮
川普當選明年初再發紓困支票？ 國稅局：都發完了

川普當選明年初再發紓困支票？ 國稅局：都發完了
「末日魚」沖上南加海岸 或預示大地震

「末日魚」沖上南加海岸 或預示大地震