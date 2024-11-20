對中國經濟更悲觀 近半日企減少或停止投資

約三分之二的日企表示，中國經濟形勢正在惡化，近一半企業縮減或停止對華投資。路透

在華日本 企業對中國經濟更加悲觀，約三分之二的日企表示，中國經濟形勢正在惡化，近一半企業縮減或停止對華投資 。

彭博報導，據中國日本商會最新調查顯示，約64%的日本企業表示中國經濟形勢比去年更糟。這一比例高於上一次調查的60%；與此同時，安全問題和最近深圳一名日本學生被刺身亡的事件，使改善中日外交關係的努力面臨壓力。

這項調查是在10月下半月進行的，共有1,513家公司參與。其中44%的日企表示，他們計劃今年減少對華投資或根本不投資，與上次調查相比變化不大。

雖然中國仍是日本最大的貿易夥伴，但由於地緣政治緊張局勢加劇、雙邊關係惡化，以及來自中國企業的激烈競爭，許多企業紛紛撤出中國。

超過40%的日本公司表示對在中國經營環境不滿意，一些公司表示，他們擔心員工和家人的安全，中國拒絕恢復對日本公民的免簽旅行，以及對海鮮進口禁令也是他們希望解決的問題。

與此同時，儘管北京為緩解經濟困境，自9月底以來公布刺激措施，但外國投資仍在繼續下降。

中國國家外匯管理局8日公布的數據顯示，第3季國際收支平衡表中的直接投資負債減少81億美元，這項衡量外商直接投資（FDI）的指標今年前9個月已經降近130億美元。

今年已關閉業務的公司，包括日產汽車和柯尼卡美能達等。日本製鐵7月也表示，將退出在中國的一家合資企業。

日本經濟新聞10月5日報導，今年第2季日企在中國及香港的設備投資，以美元計算，年減16%。據經濟產業省統計，截至第2季，日企在華法人的銷售額也連續7個季度低於上年同期水準。

在經濟持續疲軟壓力下，北京似乎想緩解中日緊張局勢。9月中日達成協議，為解除對日本海鮮進口禁令鋪平道路。但日本北海道漁業公司仍對北京恢復進口的速度持懷疑態度。他們計劃繼續拓展多元化市場，進軍美國、東南亞 等其它地區市場。