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47人案重判 港人嘆：也是對參與投票的61萬人判決

記者陳宥菘／台北即時報導
香港民主派初選案45人遭重判，台灣民間團體、在台港人20日召開記者會聲援。圖為在台港人團體「香港邊城青年」在2021年1月6日港警大規模抓捕初選相關人士後，製作的聲援文宣。（記者陳宥菘／攝影）
香港民主派初選案45人遭重判，台灣民間團體、在台港人20日召開記者會聲援。圖為在台港人團體「香港邊城青年」在2021年1月6日港警大規模抓捕初選相關人士後，製作的聲援文宣。（記者陳宥菘／攝影）

香港47人案」昨日宣判，其中45人被判有罪，刑期從4年2個月到最重10年。台灣民間團體、在台港人20日召開記者會聲援泛民派人士，批評港府濫用「國安法」惡法沒收香港的民主發展，直指「一國兩制」是徹徹底底的謊言。有港人嘆道，此案不光是對47位個人，也是對曾經參與初選投票的61萬港人的判決。

香港泛民派初選案（香港47人案）19日宣判，其中被視為主謀的香港大學法律學院前副教授戴耀廷遭重判10年，前眾志秘書長黃之鋒被判4年8個月。這是香港國安法實施後首宗顛覆國家政權罪案件。

在台港人湯偉雄表示，香港47人案的判決不僅顯示香港司法制度被「港區國安法」徹底工具化 ，更是香港的民主制度遭受前所未有的侵蝕和破壞。他認為，這場初選成為港府清算民主力量的藉口，而這場審判不單只是針對47位個人，也是針對曾參與初選投票的61萬港人的判決。「這根本不合理，哪個國家會因為投一張票被顛覆？」

赴湯說，「今天能在這裡開記者會是很平常的事情，但今天的香港是沒有反對意見類型的記者會可以召開，這個小小的事情就代表自由的價值」，他並指，港府對自由的打壓沒有因為47人案而結束，例如19日有被告家屬在法院外舉出標語，也被警察抓去，「這是所有自由必打壓的香港」。

銅鑼灣書店店長林榮基表示，中共用一套刑法管制所統治的地方，不只是中共獨裁而已，中國幾千年來都是獨裁的。台灣過去發生過二二八、美麗島事件，這次47人案就像是「香港的美麗島事件」。

香港當代視覺藝術家黃國才直言，「一國兩制50年不變是假的，中共的獨裁極權統治才是真的」。他批評，香港47人案是政治打壓假裝成法律，要消滅民主自由思想，為獨裁鋪路，「香港在我眼中已經淪陷了」。

「現在的香港是回不去的。」在台港人團體「香港邊城青年」秘書長馮詔天呼籲台灣政府，繼續支持香港民主參與者，包括明年有機會可以獲得台灣定居身份的專案庇護者。

馮詔天還提到，反送中運動後，何韻詩、林榮基在台灣受到很多滋擾，十月初港人在西門町的活動也受到陸客滋擾，這是跨境鎮壓的一種。希望台灣政府讓在台港人能在台灣安心生活，「不只是融入台灣而已，而是擁有免於恐懼的自由」，不用擔心說了什麼話、做了什麼事，在海外受到滋擾或迫害。

中央警察大學國境警察學系助理教授王智盛表示，港府濫用「國安法」惡法去沒收香港的民主發展，判重刑也是要讓港人害怕噤聲，從此不敢支持民主。台灣如果沒有站出來力挺香港，怎麼告訴中共與世界，台灣要捍衛自己的民主？香港朋友又如何獲得最多的支持？

台灣經濟民主連合智庫召集人賴中強表示，香港47人案的判決告訴台灣，「一國兩制」是徹徹底底的謊言，當初中共承諾50年不變，「算到今天27年，什麼都變了，然後自由沒有了」。他呼籲立院三黨立委一起站出來，透過決議文，對47人案判決發聲，聲援香港繼續在追求民主自由人權的道路上前進，同時也呼籲國際社會給中國政府與香港政府更大的譴責與制裁。

銅鑼灣書店店長林榮基表示，香港47人案就像是「香港的美麗島事件」。（記者陳宥菘／...
銅鑼灣書店店長林榮基表示，香港47人案就像是「香港的美麗島事件」。（記者陳宥菘／攝影）
香港民主派初選案45人遭重判，台灣民間團體、在台港人20日召開記者會聲援。（記者...
香港民主派初選案45人遭重判，台灣民間團體、在台港人20日召開記者會聲援。（記者陳宥菘／攝影）
在台港人團體「香港邊城青年」秘書長馮詔天指出，反送中運動後，發生幾件在台港人遭遇...
在台港人團體「香港邊城青年」秘書長馮詔天指出，反送中運動後，發生幾件在台港人遭遇滋擾的案件，希望台灣政府除了讓在台港人融入台灣社會，也要保障他們擁有免於恐懼的自由。（記者陳宥菘／攝影）

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