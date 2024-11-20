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無差別殺人頻發 中國最高檢：危害校園安全零容忍

中央社／台北20日電

中國近日發生數起無差別殺人案件，中國最高人民檢察院檢察長應勇在19日召開的會議上再次強調，將從重懲治重大惡性犯罪，尤其是對危害校園安全的犯罪要堅持「零容忍」。

據中國最高檢官網消息，最高檢19日召開會議，強調要全面、準確貫徹寬嚴相濟刑事政策，堅持懲治犯罪與預防犯罪並舉、依法從嚴與依法從寬並重。對重大惡性犯罪、極端犯罪、危害公共安全犯罪，必須態度堅決，堅決依法從重從嚴從快懲治，有力震懾犯罪。

會議上還要求，要在履職辦案中樹牢矛盾糾紛實質性化解理念，堅持和發展新時代「楓橋經驗」，要及時把矛盾糾紛化解在基層、化解在萌芽狀態，實際防止潛在隱憂變成現實風險、現實風險變成現實危害。

會議強調，校園安全攸關學生健康成長，攸關社會和諧穩定。對侵害學生權益、危害校園安全的犯罪要堅持「零容忍」，協同相關部門做好校園周邊風險排查防控，全力維護校園及學生安全。

中國近日隨機殺人案件頻傳，繼11日發生35死的珠海汽車衝撞案後，江蘇無錫工藝職業技術學院16日又發生持刀殺人案釀8死，昨日又傳湖南常德一小學外有車輛衝撞人群，多名學生和成人受傷倒地。

在珠海汽車衝撞案發生後，應勇14日已率最高檢調研組至上海市檢察、公安機關進行調研，當時就強調要展開「矛盾糾紛大起底大排查」，加強風險源頭防控，嚴防極端案件發生。

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