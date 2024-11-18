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振興房市 上海取消普通住房、非普通住房標準

記者賴錦宏／即時報導
為提振低迷的房地產市場，上海宣布，自今年12月1日起取消普通住房和非普通住房標準。（路透）
為提振低迷的房地產市場，上海宣布，自今年12月1日起取消普通住房和非普通住房標準。（路透）

上海11月18日推出新政進一步放寬房地產市場，自今年12月1日開始取消普通住房和非普通住房標準，擴大住房交易優惠稅收政策覆蓋面，以更好滿足居民剛性和改善性住房需求。

據財經網、財聯社等報導，經上海市政府同意，上海市住房城鄉建設管理委、市房屋管理局、市財政局、市稅務局等四部門聯合印發文件，通知取消普通住房標準事項。

據上海官方發布的文件，一是明確取消普通住房和非普通住房標準；二是明確取消標準後相關個人住房交易稅收事項。新政自2024年12月1日起施行。

在個人轉讓住房個人所得稅方面，上海官方文件明確，對個人轉讓住房未提供完整、準確的房屋原值憑證，不能正確計算房屋原值和應納稅額的，以轉讓收入的1％核定應納個人所得稅額。

按照上述規定，上海也取消了個人轉讓非普通住房以轉讓收入的2％核定應納個人所得稅額的規定。

在個人出售住房增值稅方面，根據文件，個人將購買兩年以上（含兩年）的住房對外銷售的，免徵增值稅。個人將購買不足兩年的住房對外銷售的，按照5％的徵收率全額繳納增值稅。

在關於個人購買住房契稅方面，對個人購買家庭唯一住房（家庭成員範圍包括購房人、配偶以及未成年子女，下同），面積為140平方米及以下的，減按1％的稅率徵收契稅；面積為140平方米以上的，減按1.5％的稅率徵收契稅。

對個人購買家庭第二套住房，面積為140平方米及以下的，減按1％的稅率徵收契稅；面積為140平方米以上的，減按2％的稅率徵收契稅。

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