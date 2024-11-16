24名大陸學生偽造成績報考澳門科大 遭撤銷學籍

澳門科技大學撤銷24名持假成績入學的大陸學生學籍。圖為澳門科大校園一隅。（中新社資料照）

澳門 揭露20多名大陸學生持假的香港 DSE成績澳門科技大學，澳門方面宣布撤銷持假學歷學生的學籍，香港教育說經核實後證實事件，香港考評局已經報警處理。

澳門科技大學早前向香港考評局核查非本地學生資料，發現有24名持香港中學文憑試（DSE）成績的學生，涉以虛假資料報讀和註冊入學。

澳門教育及青年發展局說，事件已交澳門警方處理，教青局會與澳門警方保持溝通。有關校方正作跟進，會撤銷學生學籍及追究責任。

澳門教青局稱，澳門高校一直重視招生規範和學歷把關工作，已與各高校建立聯動機制，防止出現持虛假學歷及考試成績報讀高校情況。澳門高校會嚴格進行招錄和註冊工作，全面核查學歷及考試成績。任何人士透過不法方式以虛假資料報讀澳門高校，一經查證，將被撤銷錄取資格、學籍或已取得學位，並追究法律責任。

來自澳門科技大學的消息說，科技大學已決定撤銷持假成績報考的學生學籍。

香港教育局 局長蔡若蓮星期六說，發現有人以虛假中學文憑試即DSE成績，報讀澳門科技大學。香港考評局早前收到澳門科技大學查詢，經核實後，發現有20宗使用假文憑試證書的申請，考評局已經報警處理。

蔡若蓮稱，香港本地院校收生把關嚴謹，才會發現較早時有人以假學歷報讀，已經取消相關個案的學位。她強調行使虛假文書是嚴重罪行，一經定罪最高監禁一年。而香港院校收生機制沒有內部認購，呼籲學生不要誤信中介。

在此之前，香港今年五月就開始還爆出，有非本地碩士生即大陸學生以假學歷入讀香港大學，相關學生被揭露造假後被判有罪，再遣返大陸。類似事件引發香港社會關注，近期又相繼有大學主動揭發懷疑使用假學歷申請入學的個案。香港特首李家超早前回應事件曾說，涉及提供假消息或假學歷的行為均違反香港的法律，執法部門如果知道有這種情況，一定會嚴打，亦會與大陸單位共同打擊。