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大英博物館受贈12億元瓷器 中國媒體：應還給北京故宮

特派記者廖士鋒／北京即時報導
大陸媒體觀察者網15日發文，要求大衛德基金會應將瓷器還給北京故宮而非贈予大英博物館。圖為北京故宮養性殿。攝於2024年11月。（記者廖士鋒／攝影）
大陸媒體觀察者網15日發文，要求大衛德基金會應將瓷器還給北京故宮而非贈予大英博物館。圖為北京故宮養性殿。攝於2024年11月。（記者廖士鋒／攝影）

英國知名藝術品收藏單位大衛德基金會近日把將近2,000件、價值超過12億美元的中國古代瓷器捐贈給大英博物館，中國媒體在15日晚間發聲強調，「今天的中國人看到這樣的消息心裡不是滋味，很容易想到那一段備受列強欺凌的歷史」，這批瓷器應歸還給北京故宮博物院。

中國媒體觀察者網15日晚間發表「觀網快評」，指出這批藏品中有很多稀世珍寶，包括明成化鬥彩雞缸杯、元至正十一年款青花雲龍紋象耳瓶等，還有12件品相完整、器型稀見、胎釉上乘的汝窯陶瓷，「這樣的汝窯精品存世不過90件」。文章指出，大衛德基金會（The Sir Percival David Foundation）「不應該把這批文物捐贈給大英博物館，而是應該還給北京的故宮博物院。這首先是物歸原主」。目前大衛德基金會所藏瓷器迄今仍然是兩個故宮博物院（北京和台北）之外最大、最全面的單體收藏。

文章強調，這麼大規模的中國珍品文物在海外轉換收藏場所，不說絕無僅有也是極其罕見。說實話，「今天的中國人看到這樣的消息心裡不是滋味，很容易想到那一段備受列強欺凌的歷史」。

文章提到，當時中國正處在戰亂頻仍、社會動盪，並且遭受包括大英帝國在內的列強欺辱時期，不管大衛德以何種方式取得這批文物或者他懷著怎樣的主觀意願，「客觀上都有乘人之亂、乘人之危之嫌」。文章表示，「如果大衛德當初就是想巧取豪奪，那麼今天更應該歸還中國；如果他當初懷著一定程度的善意，那麼在中國已經國力強盛、繁榮安定的今天，把這批文物歸還給中國應該符合他的遺願」。

此外，文章還認為把中國珍貴文物捐贈給大英博物館是「最糟糕的選擇」，因為大英博物館沒有能力保管好文物，去年被曝約2000件館藏文物莫名失蹤，至今沒有一個可信說法。

英國大英博物館日前發文指出，這是英國博物館歷史上價值最高的物品捐贈，共有 1,700 件藏品，估計價值約 10 億英鎊（約合12.6億美元）。這些文物先前10幾年一直在大英博物館借展。

值得注意的是，中國全國人大常委會不久前通過新版「文物保護法」，規定將加強文物追索返還領域的國際合作，尤其提到「國家對於因被盜、非法出境等流失境外的文物，保留收回的權利，且該權利不受時效限制」。中國全國人大教科文衛委員會文化室原主任朱兵評論，這是為因應國際公約的履行和為開展海外流失文物的國際追索提供國內法依據，所增加的規定。

據中國官方統計，近年來，中國不斷加強流失海外中國文物追索返還工作，促使2100多件（套）流失文物重歸故土。

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