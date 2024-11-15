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傳賴清德出訪將過境 北京籲美國「不允許賴清德過境」

特派記者廖士鋒／北京即時報導
中國外交部發言人林劍15日警告美國，要求「不允許賴清德過境」。圖為林劍先前主持記者會。（新華社）
中國外交部發言人林劍15日警告美國，要求「不允許賴清德過境」。圖為林劍先前主持記者會。（新華社）

對美國媒體報導台灣總統賴清德近日將出訪友邦，並過境美國關島或者夏威夷，中國外交部發言人林劍15日指出，「一貫堅決反對美方安排這種過境」，敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，「不允許賴清德過境」。

路透報導，賴清德擬在出訪友邦期間，過境美國關島或者夏威夷，據環球網，中國外交部發言人林劍15日對此表示，「一個中國原則是國際社會的普遍共識，台灣當局利用所謂的『邦交國』搞政治操弄、謀『獨』挑釁的行徑是徒勞的，撼動不了國際社會堅持一個中國原則的牢固格局，更阻擋不了中國必然統一的歷史大勢」。

林劍強調，關於「台灣地區領導人」在美國所謂「過境」問題，「我們一貫堅決反對美方安排這種『過境』」，他敦促美方「恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，不允許賴清德『過境』，不向『台獨』勢力發出任何錯誤信號，以實際行動維護中美關係和台海和平穩定」。

此外，對於美國國務院負責西半球事務的助理國務卿尼科爾斯（Brian Nichols）昨天表示，拉美國家需要確保中國在該地區的經濟活動尊重當地法律、維護人權、保護環境，對此林劍則回應指，中國始終秉持相互尊重、平等互利、開放包容、合作共贏的原則，致力於同拉美國家發展友好合作關係，「不附加任何條件、不針對第三方，也無意同任何國家比拼影響力」。

林劍指出，拉美國家作為主權獨立國家，有權利也有能力自主選擇發展道路和合作夥伴。「中拉合作給地區國家的經濟社會發展帶來了實實在在的好處，受到了地區國家廣泛歡迎和普遍認可。我剛才提到的錢凱港項目，就是一個非常生動的例證」。

賴清德 夏威夷 國務院

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