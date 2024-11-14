習近平出席秘魯開港典禮 挑戰美富饒「後院」影響力？

當地時間11月14日，國家主席習近平抵達秘魯首都利馬。（新華社）

中國國家主席習近平 晚間將以視訊方式出席中國在秘魯建造的錢凱港開幕典禮，國安官員表示，該港距離台灣遙遠，直接對台海影響不大，反倒應留意中國接續在全球各地以「一帶一路 」名義建港，顯現其地緣政治雄心不止於台灣。

中國國有企業中國遠洋海運集團於2019年開始開發錢凱港（Chancay），是秘魯總統博魯阿爾特（Dina Boluarte）任內的最大的投資 項目。外媒形容，錢凱港竣工後將成為南美通向亞洲的門戶，這可能挑戰美國在資源豐富的「後院」當中的影響力。

習近平今天飛抵利馬，他晚間將在總統府以視訊方式，出席錢凱港開幕典禮。

國安官員分析，習近平今天展開對秘魯國是訪問，錢凱港位在利馬北邊，是中國遠洋集團承包建設，照理說活動揭幕，「他應該本人跑去才對，結果他沒去」。

國安官員表示，先前中國在巴基斯坦建港也曾引起反抗，而錢凱港落成後，中國經營至少30年，若沒問題可無限期延續；但照過往案例，往往建港後，當地政府就倒台，現在巴基斯坦也欠下鉅款，秘魯極有可能面臨相同命運，博魯阿爾特原先民調還有5%，今早只剩下3.7%。

此外，建港過程破壞生態當地居民生活，已遭當地居民嚴厲抗爭，「他用遠距方式進行開幕典禮，說實話本身有點諷刺（ironic）」。

國安官員指出，中國在全球各地重要地點都有建港，且為深水港，具地緣政治擴張意義，換言之，中國不單單打壓台灣，其中國地緣政治企圖心已延伸到南美大陸。

時任美軍南方司令部司令李察遜（Laura Richardson）曾在5月警告稱，中國可能會利用錢凱港進行軍事用途。對於是否影響台海安全，國安官員表示，錢凱港距離台灣遙遠，直接對台海影響應不大，但中國花費鉅額在中南美、非洲、歐洲南部港口取得經營權，凸顯這是一種全球佈局雄心，值得他國警惕。

國安官員強調，中國地緣政治野心不止於台灣，全球其他國家也許認為台海現在「沒什麼事」，但中國的灰色侵擾頻繁，每天都有飛機飛越中線，對台灣是立即威脅。

國安官員提到，中國與俄羅斯今年共演、共巡次數頻繁，今年還共巡到北極，顯然別有目的，等錢凱港開始運作，未來中國海警船也可能共巡到南極，總歸而言，中國「一帶一路」發展經貿關係同時，也在延伸軍事力量。