新華社記者調查鐵路工程弊案被打 中國記協再度發聲

新華社旗下記者被毆，右手受傷，引起中國媒體關注，中國記協強調將繼續密切關注事件進展，維護記者正當採訪合法權益。（圖／取自北京青年報）

中國再度傳出中央級官媒被毆打的情況，繼央視新聞之後，這次是新華社旗下記者，而中國全國記協也再度發聲強調，「將繼續密切關注事件進展，與記者及有關部門保持溝通，維護記者正當採訪合法權益」。

據北京青年報報導，為了調查施工重大品質瑕疵案件，新華社旗下「經濟參考報」記者王文志、程子龍在安徽合新高鐵中鐵七局施工現場採訪時遭人毆打，除了記者手機被搶奪外，王文志本人右手受傷。

報導指，此事發生於安徽定遠縣，11月12日，新華社「經濟參考報」刊發調查報導「彈性墊層『一割就開』，合新鐵路建設材料『以次充好』存安全隱患」一文，揭露合新鐵路（合肥至新沂）多家施工單位為節省成本，以次充好，違規將「三元乙丙橡膠彈性墊層」偷換為不符合鐵路行業標準的「再生膠仿製品」，而毆打事件發生在王文志、程子龍返回合肥進行追蹤報導期間。

網傳影片顯示，一位工程現場的負責人對著鏡頭稱，記者手機是他扣的，打記者的可能是他下屬。記者問「我們可以走了嗎」，該負責人稱，「我逮到人（記者）了，我逮到現場了，我能讓你走嗎？」

涉事的中鐵七局集團有限公司14日晚間發聲明指，高度重視媒體關於合新鐵路建設材料「以次充好」的報導，已於第一時間派出工作組趕赴現場，與此同時，我們高度關注「經濟參考報」記者在施工現場被襲新聞，正在配合安徽定遠縣警方全面調查，等待調查結果。「我們堅決維護記者輿論監督的合法權益。衷心感謝社會各界對我公司的監督和指導」。

中國記協14日晚間轉載上述聲明，強調當天下午記協關注到網傳「記者採訪遇襲」後，立即同有關方面溝通並聯繫記者王文志進行核實。目前，王文志及程子龍人身安全，手機已退回。「我們將繼續密切關注事件進展，與記者及有關部門保持溝通，維護記者正當採訪合法權益」。

公開資料顯示，這已不是今年首度發聲央媒採訪遇阻事件，此前今年的3月，河北燕郊爆炸案後，央視新聞記者在現場採訪時遭到「推搡」，當時中國記協發布文章「正當採訪是記者的權利」，提出「三連問」，強調重大突發事件發生過後，有關政府除了要全力開展搜救，及時救治受傷人員，也要為記者採訪提供便利，「不能為了控制輿情，簡單粗暴阻撓媒體記者正常履職」。