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前中國工商銀行副行長收賄2400萬 被指騙取博士學位

中央社台北14日電
前中國工商銀行副行長張紅力，2015年資料圖片。新華社
前中國工商銀行副行長張紅力，2015年資料圖片。新華社

去年11月被查落馬的前中國工商銀行副行長張紅力今天受審，他被控收賄人民幣1.77億餘元（約2400萬美元），也是首名被中共中紀委指「騙取博士學位」的涉案高官。

中國官媒央視新聞報導，浙江省杭州市中級人民法院14日一審公開開庭審理前中國工商銀行股份有限公司黨委委員、副行長張紅力受賄案。

杭州市人民檢察院起訴指控：2011年至2022年，張紅力利用職務上的便利，為有關單位和個人在貸款融資、職務安排等事項上提供幫助，直接或透過他人非法收受上述單位和個人給予的財物，共計1.77億餘元。檢察機關提請以受賄罪追究張紅力的刑事責任。

據報導，張紅力當庭表示認罪悔罪，法庭宣布擇期宣判。

2023年11月4日，張紅力涉嫌嚴重違紀違法，接受紀律審查和監察調查。

今年5月9日，中共中紀委在官網公告張紅力被開除黨籍，當時引起外界關注的是，他被中紀委指「騙取博士學位」這一罕見表述。

中共中紀委對張紅力羅列的眾多指控，包括：結交政治掮客，搞利益交換，撈取政治資本，搞迷信活動，閱看存在嚴重政治問題的書籍，對抗組織審查；無償使用管理服務對象私人飛機，接受可能影響公正執行公務的旅遊安排，違規組織公款宴請、公款旅遊；違背組織原則，徇私錄用調整幹部，騙取博士學位等。

中共 貸款 融資

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