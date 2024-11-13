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無人機、無人車統統都有 中國發布8款最新地面裝備

記者林宸誼／即時報導
CR500B是新一代陸域軍事力量中型無人直升機系統。大陸央視新聞
CR500B是新一代陸域軍事力量中型無人直升機系統。大陸央視新聞

13日珠海航展上，中國兵器館集中發布8款最新地面裝備，包含了輪式裝甲車、火炮、無人機、無人車等多種類型。

中國央視新聞客戶端報導，13日發布的VN22和VN23裝甲車，是中國研發的新一代輪式裝甲平台，具備4級彈道和四級地雷防護能力，搭載車載無人機、周視系統增強態勢感知反無人機系統，提升戰場生存能力，具有高承載、高機動等特點。

而SH16A輪式155毫米無人炮塔火炮，是採用自動化一鍵操控技術，可實現火炮展開、彈藥裝填、調炮射擊、收炮撤離作戰流程全自動，反應快、射速快、射程遠，將快打快跑發揮到極致。採用一體可更換彈藥倉，戰場快速補充彈藥。

銳鷹800A（ASN-220）是一型中空長航時多用途無人機系統，視距鏈控制半徑遠達300公里，衛通鏈控制半徑超1,000公里。續航時間超過20小時，飛行高度超過8000公尺。

可掛載彈藥類型全，載重超150公斤，火力強大。可以透過掛載不同載荷執行戰場偵察監視、臨機偵察打擊、協同火力支持、指揮通信保障、電子偵察對抗等作戰任務。

CR500B是新一代陸域軍事力量中型無人直升機系統。可用於執行情報偵察、精確打擊、電子對抗等多樣化任務。該款裝備性能優異，長時高載，高原起降、火力強大。載荷可達160公斤，滿載航時5小時，升限6,000公尺。

飛龍300A（ASN-301）反輻射無人機系統，是一型電子對抗硬殺傷武器裝備，續航時間達4小時，可用於執行對地面雷達的直接攻擊和對防空系統的長時壓制。

SR5-飛龍60A一體化作戰系統將集群巡飛彈的巡飛、遮斷、封控、「踹門」等戰術能力與火箭炮的火力打擊能力結合，大幅提升武器系統偵察引導、區域封控、重點目標獵殺、逃逸目標追殲、作戰效能評估的自閉環能力。

VU-T10中型地面無人作戰系統是地面無人裝備旗艦產品，搭載混合動力模塊，續航里程達200公里。採用模塊化設計，可集成30mm炮、7.62mm機槍和反坦克導彈等多種武器，獨立遂行或協同執行戰場偵察、火力突擊等任務。

DS1是一款為野戰機動部隊提供伴隨式綜合電子防護能力的新質作戰裝備。多樣化電子防護上裝可為機動部隊提供對導彈、自殺無人機、遙控炸彈等熱點威脅的防護能力及對戰術通信、雷達的偵察對抗能力。

新一代陸域作戰指控信息系統是提升部隊敏捷性、應對陸戰場不確定性的神經中樞，可為部隊提供透明戰場、智能網聯、智能指控等體系化能力。

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