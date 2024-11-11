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中央民大新任校長：講「現代文明」時要逐漸擺脫西方標準

特派記者廖士鋒／北京即時報導
中國中央民族大學校長強世功。（圖／取自中央民大官網）
中國中央民族大學校長強世功。（圖／取自中央民大官網）

中國新任的中央民族大學校長強世功，針對政治論述上又有新的說法。他表示，如何理解「現代」這一概念已經成為「中國式現代化」話語體系建設中亟待解決的問題，他認為，在講「現代文明」這個概念時，「要逐漸擺脫西方的標準」。

強世功原為北京大學社會科學部部長，2023年底調任中央民大黨委常委、副校長，隨後當選中國民族學學會會長，2024年11月4日升任中央民族大學校長。他是中共體制內的智囊，出身法律學者，早期曾擔任香港中聯辦研究部和法律部調研人員，此後也更多涉及香港、邊疆議題。

他2017年受訪時曾指出，包含新疆、西藏、香港與台灣，「邊疆問題首先表現為是政治文化思想問題，尤其是政治認同和文化認同問題」。他近年還提出「新邊疆」概念，以南方資本主義與北方社會主義為對比，指出「現代中國文明也是南北邊疆作為兩種能動的力量推動現代自由精神的兩面相互激蕩而共同塑造的」。

根據中國民族學學會官微11日晚間消息，中國民族學學會2024年學術年會暨「中國式現代化與中華民族現代文明建設」學術研討會9至10日在廣州舉辦。

期間，強世功提出三個需要深化和延伸的議題，他認為，討論「中國式現代化」，需要關注人類現代化發展的普遍規律，關心不同的國家，不同的民族，不同的文化和歷史背景下走出的現代化道路，進行現代化的比較，從而闡明「中國式現代化」的內涵。

第二，強世功指出，如何理解「現代」這一概念已經成為「中國式現代化」話語體系建設中亟待解決的問題，「現代」的概念並不僅是一種時間的概念，而實際上代表一種與眾不同的生活方式，在講「現代文明」這個概念時，「要逐漸擺脫西方的標準」。

最後他表示，中國的民族學理論應該在「中國式現代化」的背景下來闡述。

之前在10月18日，強世功為其擔任院長的中華民族共同體學院進行一堂專題講座。強世功表示，要體系化、全面化地將各種重要會議中的共同體學理逐漸融會，並梳理其中的國家發展脈絡與國家政策導向。同時，要思考目前中國內部相應的研究，更透徹地闡釋「兩個結合」、「四個與共」、「五個認同」等理論主題。

公開資料顯示，「中華民族現代文明」這一議題，成為當前中共政界與學界的一個關鍵詞，其始自中共總書記習近平2022年10月28日下午在河南安陽殷墟考察時所說的「這次來是想更深地學習理解中華文明，古為今用，為更好建設中華民族現代文明提供借鑒」；2023年6月2日於北京召開的「文化傳承發展座談會」上，習近平再次深入闡述對建設「中華民族現代文明」的看法，並提出「把馬克思主義基本原理同中國具體實際、同中華優秀傳統文化相結合」的「兩個結合」論述。

香港 中共 習近平

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