中國10月新增貸款696億美元 遜於市場預期

中國10月新增貸款為人民幣5,000億元（約696億美元），儘管市場預測在傳統信貸淡季下增速會放緩，但實際數據比預期還低。 （美聯社）

中國今年前十月新增貸款 人民幣16.52兆元（約2.3兆美元）。按此計算，10月新增貸款為人民幣5,000億元（約696億美元）。此外，10月單月社融增量約為人民幣1.4兆元（約1948萬美元），雖然法人機構先前預期在傳統信貸淡季下，10月數據增速會放緩，但公布數據比預測數據都低，顯示中國社會10月投資活動仍處於低迷狀態。

人行11日公布金融數據顯示，10月底，人民幣貸款餘額254.1兆元，年增8%。

流通中貨幣 持續增長，10月底，廣義貨幣（M2）餘額人民幣309.71兆元，按年增長7.5%。狹義貨幣（M1）餘額人民幣63.34兆元，跌6.1%；流通中貨幣（M0）餘額12.24兆元，增長12.8%。

在社會融資 規模部分，前十個月社會融資規模增量累計為人民幣27.06兆元，較去年同期少人民幣4.13兆元。其中，對實體經濟發放的人民幣貸款增加15.69兆元，按年少增4.32兆元；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣減少2,773億元，按年多減1,559億元。

在人民幣存款部份，前十個月人民幣存款增加17.22兆元。其中，住戶存款增加11.28萬億元，非金融企業存款減少2.84兆元，財政性存款增加1.32兆元，非銀行業金融機構存款增加5.58兆元。10月底，人民幣存款餘額301.48兆元，按年增長7%。

光大證券此前分析，924一攬子支持性政策陸續發布，經濟活動有望企穩回升，但同時考慮到前期政策落地需要時間，臨近年底備戰明年「開門紅」訴求更強，信用活動自身具有季節性放緩的要求。兩種力量將共同影響第4季的信貸和社融增長，並預計10月新增貸款規模約人民幣6,000億元。

澎湃新聞先前引述多家機構分析，隨著年初預算範圍的政府債發行進入尾聲，加上10月是傳統上的信貸小月，綜合多家機構的預測，10月信貸增速或出現回落，社融年增率也將減少增加。