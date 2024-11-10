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彰顯主權 中國再公布南海64座島礁「標準名稱」

記者陳宥菘／即時報導
中國自然資源部、民政部10日發布「關於公布我國南海部分島礁標準名稱的公告」，一口氣公布64座南海島礁的標準名稱。圖為在中菲之間具有主權爭議的仁愛礁。（路透）
中國自然資源部、民政部10日發布「關於公布我國南海部分島礁標準名稱的公告」，一口氣公布64座南海島礁的標準名稱。圖為在中菲之間具有主權爭議的仁愛礁。（路透）

近期中菲在南海的實體衝突雖減少，但在法律戰層次行使主權的動作不斷。中國自然資源部、民政部10日發布「關於公布我國南海部分島礁標準名稱的公告」，一口氣公布64座南海島礁的標準名稱，要求社會各界按官方公布的標準名稱來使用。

根據中國自然資源部網站，「關於公布我國南海部分島礁標準名稱的公告」稱，「為進一步規範有關地名的使用，現將『我國』南海部分島礁標準名稱予以公布」。公告詳細列出島礁包含經緯度的地理位置，並標示出該島礁的標準名稱與漢語拼音。且公告的主題劃分顯示為「海洋權益」。

根據公告，這次共新增64座南海島礁的標準名稱。對照公告提供的經緯度，這些島礁多位於南沙群島，且大多位於先前主權爭議最劇的仁愛礁嶼先賓礁周邊海域上，且多數島礁礁體規模較小，即便在Google地圖上輸入精準的經、緯度，也難以見於微星圖層之中。

這次中國官方命名的島礁，有北斗礁、北斗頭礁、北斗東礁、北斗中礁、北斗南礁、北斗西礁、北斗北礁，亦有仁愛東礁、仁愛中礁、仁愛北礁等。

公告還提到，中國地名委員會1983年4月授權公布的「我國南海諸島部分標準地名」和自然資源部、民政部2020年4月公布的「自然資源部、民政部關於公布我國南海部分島礁和海底地理實體標準名稱的公告」繼續有效。請社會各界規範使用已公布的標準名稱。

此前，中國2020年4月19日公告的一批南海標準名稱，共包含25個島礁以及55個隱沒在海面下的地底地物（海底地理實體），同樣詳細列出命名對象的經緯度的地理位置，並標示出該島礁或海底地物的標準名稱與漢語拼音。

而就在本月8日，菲律賓總統馬可仕甫簽署了兩個國內法，包含「菲律賓海域法」和「菲律賓群島海道法」，以凸顯菲律賓保護海洋資源的決心。新法規定，菲律賓可依UNCLOS及2016年7月荷蘭海牙常設仲裁法院（PCA）南海國際仲裁案的裁決，運用海事區域內的資源，同時也訂定相關行政罰則。

對此，中國外交部發言人毛寧同日隨即在例行記者會表示，該部已召見菲律賓駐中大使提出嚴正交涉。毛寧強調，菲律賓海域法將「中國黃岩島和南沙群島」大部分島礁及相關海域非法納入菲國海洋區域，妄圖以國內立法形式固化前述南海仲裁案的非法裁決，嚴重侵犯中國在南海的領土主權與海洋權益，中方予以強烈譴責並堅決反對。

透過Google地圖搜尋中國官方公告「北斗礁」的實際位置。（圖／截取自Googl...
透過Google地圖搜尋中國官方公告「北斗礁」的實際位置。（圖／截取自Google Maps）

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