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英國藥企AZ：中國區總裁涉藥品非法進口被拘留

中央社台北7日電
3月29日，阿斯利康全球執行副總裁王磊在博鰲亞洲論壇2024年年會分論壇上發言。新華社
3月29日，阿斯利康全球執行副總裁王磊在博鰲亞洲論壇2024年年會分論壇上發言。新華社

英國藥企阿斯利康（AstraZeneca）總部表示，該公司中國區總裁王磊已被拘留，理由是涉及藥品非法進口和數據問題，與先前的騙取醫療保險案無關，不過騙保案已讓約100名前員工入獄。

界面新聞今天報導，阿斯利康全球總部在當地時間5日的投資者交流會上，披露了王磊被帶走配合調查一事的最新進展，指目前中國區相關調查僅針對個人，不涉及公司層面。

AZ方面透露，有兩名現任高階主管和兩名前任高階主管正在接受調查，主要針對兩款抗癌藥物從香港非法進口到中國大陸銷售。

至於騙取醫保案，AZ在簡報中表示，相關案件的調查始於3年前，最初涉及少數員工，後來調查升級，目前約有100名已離職的員工被判入獄。

AZ強調，如有要求，公司將全力配合中國的執法部門。公司也將繼續向中國患者提供藥物，業務仍將繼續進行。

所謂騙取醫保案，是指AZ的醫藥代表利用軟體修圖篡改病患的檢測報告，或是和基因檢測公司勾結，使病患的檢測符合以醫保資格報銷癌症標靶藥物。

至於藥品走私案，至今未有明確的公開消息。

不過，財聯社7月下旬曾報導，網傳阿斯利康3名總監在某腫瘤年會上被帶走；還傳出該公司肝膽事業部50餘名員工也被帶走協助調查，理由可能是參與未在中國上市藥品的販售。

隨後有醫療領域自媒體「醫健趨勢」引用業內人士的訊息說，有AZ治療肝癌的藥在中國還未上市，只能在香港和海南博鰲（醫療特區）施打。由於該藥效果很好，所以有員工私自從香港買進，然後在大陸銷售，涉及走私。

阿斯利康在中國目前擁有1.2萬名員工，中國銷售占該公司全球銷售額約13%。過去10年來，中國是阿斯利康實現全球銷售目標的核心市場之一。

檢測 香港 醫保

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