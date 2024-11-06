遼寧一漁船翻覆9人失蹤 中國否認被日本船撞翻

遼寧一艘漁船被爆2日在中國海域遭一艘日本 船隻撞翻，船上9人失蹤迄今，引發網路熱傳。中國官媒央視新聞今天報導，該漁船可能發生疑似碰撞後翻覆，網傳被日本船隻撞翻的消息不實。

據陸媒瀟湘新聞，有中國網友5日發布短影音稱，遼寧大連2日凌晨4時，自己親戚跟一艘貨船出海，被一輛日本籍船隻撞翻，「11個人、9個家庭，還沒撈上來」，引發網路熱傳。該網友在評論區稱事發在大連瓦房店市海域。

對此，央視新聞今天報導，遼寧海事局3日晚上7時49分發布一則航行警告，指渤海有一翻扣（翻覆）漁船在北緯39度52分、東經121度21.7分處，提醒過往船隻注意。

報導稱，從相關部門瞭解到，2日在大連長興島附近海域，一艘船籍港為遼寧盤錦的漁船發生翻扣，船上9人失蹤。根據現場初步判斷，該漁船可能發生了疑似碰撞後發生翻扣，具體原因正在調查，相關部門正在全力組織搜救工作。

報導說，目前，網路上傳播的該船被日本船隻撞翻的消息，為不實訊息。

陸媒上游新聞今天引述一名參與救援的工作人員稱，事發時間為2日凌晨，船上9人失聯，事發位置為海面的主航道內。根據現場情況推測，遇難船隻被另一艘貨輪撞到後發生翻扣。事發後，貨輪並未發現異常，繼續行駛。

大連瓦房店海事發展局工作人員下午表示，這艘船是在中國海域內被撞的。

據陸媒央廣網，現場救援人員稱9人失聯，被撞船隻可能是被另一艘船隻直接推倒，推完直接被壓過去了，所以沒有任何自救的時間。