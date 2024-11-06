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培養國際領袖 中國人民大學成立全球領導力學院

記者陳宥菘／即時報導
中國人民大學近日成立全球領導力學院，目的在「培養更多符合時代需求、世界需求、中國需求的未來國際性領袖型人才」。（圖／取自「北京發布」微信公眾號）
中國人民大學近日成立全球領導力學院，目的在「培養更多符合時代需求、世界需求、中國需求的未來國際性領袖型人才」。（圖／取自「北京發布」微信公眾號）

中國人民大學近日成立全球領導力學院，該學院以中共總書記習近平提出的教育強國「六力」框架打造課程，以中外學生為培養對象，目的在「培養更多符合時代需求、世界需求、中國需求的未來國際性領袖型人才」。

根據北京市政府新聞辦「北京發布」消息，這是中國高校第一所全球領導力學院，將有三大發展定位，一是「面向全球」，即以中外學生為培養對象，打造中外學生互學互鑒平台，著力提升學生全球戰略思維；二是「面向一流」，即聚焦學科建設，有效推動創新交叉學科發展；三是「面向未來」，即培養全球未來領導人和青年領袖。

該學院將圍繞習近平提出的教育強國「六力」，包含思政引領力、人才競爭力、科技支撐力、民生保障力、社會協同力、國際影響力來打造專業課程，並將從五方面推進：

一是與人大涉外教學機構和研究平台形成良性互動，「院系+智庫」協同推進中國自主的知識體系建構；

 二是創新招生選拔和人才培養機制，培養更多符合時代需求、世界需求、中國需求的未來國際性領袖型人才；

 三是強化國際運營，重點推進與世界頂尖大學和研究機構合作辦學，搭建共建共享新網絡和機制。

四是充分調動學生主體性，打造區域國別學的學科體系、學術體系、話語體系，形成高質量研究成果； 

五是充分挖掘優質資源，發展特色海外高端培訓項目，構建海外高端人才「請進來」和中國國內高端人才「走出去」的新渠道。

中國日報報導，中國人民大學黨委書記張東剛表示，該學院將積極培養全球領袖人才，壯大謀求人類進步、世界大同的戰略力量，並將加強與國外政黨、政府、大學、智庫、社會組織的交流合作。

此外，學院將聚焦中國發展經驗、政治領導建構、全球責任等重大議題，深入研究世界重點國家與重點地區的政治、經濟和社會現象，「為全球現代化貢獻更多中國智慧、中國方案」。

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