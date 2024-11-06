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中國半導體不妙？專家：川普上台將無差別全面制裁

記者林宸誼／即時報導
中國半導體研究公司芯謀研究首席分析師顧文軍認為，川普可能對中國半導體採取無差別全面制裁。（路透）
中國半導體研究公司芯謀研究首席分析師顧文軍認為，川普可能對中國半導體採取無差別全面制裁。（路透）

美國大選結果出爐，川普再次入主白宮。中國半導體產業專家，現任半導體研究公司芯謀研究首席分析師顧文軍認為，與民主黨側重先進技術不同，這一次川普可能對中國半導體無差別全面制裁，對成熟製程也要制裁，未來變數主要取決於美國盟友的配合度。

財新網報導，2018年川普發起的貿易戰、科技戰，全面推動中國半導體的國產化，被業內調侃為中國半導體的「恩人」。不過顧文軍認為，制裁中國半導體是美國朝野的共識，先前拜登政府蕭規曹隨，只在川普的制裁方案上做加法。現在川普歸來，可能出現新的變化。

顧文軍指出，與民主黨側重先進製程不同，這一次川普可能對中國半導體無差別全面制裁，對成熟製程也要制裁。同時由於川普提出對中國產品徵收60%的關稅，對終端產品影響很大，自然也就波及整個中國半導體產業鏈。如何克服關稅影響，是對中國半導體新的考驗。

顧文軍提到，美國政府在專業顧問團隊的支撐下，隨時針對前沿產品出臺配套制裁措施。從2022年10月7日開始，針對GPU、HBM、無人機技術、汽車晶片、GAA等新產品、新應用、新工藝不斷公布新規，層層阻滯中國科技進步。這種針對新技術、新產品的制裁將成為今後持續制裁的手段。

然而從2022年10月7日的制裁公布後，美國一直沒有拿出新的重量級制裁手段。可以說美國已經用完政策工具箱裡幾乎所有能拿得出手的工具。顧文軍表示，在美國半導體企業不得不全面遵守美國政府指令的情況下，若想繼續加大制裁中國的力度，取決於美國盟友是否願意進一步犧牲自己的利益。

顧文軍提到，美國制裁中國半導體的初衷，是為了扭轉美國晶片製造的衰落，以制裁中國為幌子，違背公平貿易原則，大肆補貼美國本土半導體產業。但截至目前，美國本土半導體製造業幾乎沒有像樣的復興跡象，因此無論誰來當美國總統，都不能逆轉這個趨勢。

顧文軍指出，半導體事關美國科技霸權，不排除美國將加大拉攏國際企業，同時用極限手段制裁中國。不過中國半導體市場巨大，應用廣泛，企業活力十足，對全球供應鏈具有巨大吸引力。只要中國半導體苦練內功，堅持市場化、國際化，就能廣交天下朋友，就能有效化解美方制裁。

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