「不買醫保就停課」 四川班主任言論凸顯施政問題

去年河北有農村居民被威脅「不繳醫保 費用，孩子不能考公務員」，最近又有四川一小學班主任告訴家長「沒買醫保就停課」，輿論譁然。評論指出政策層層施壓的老問題，更認為相關言論違法。

華商報大風新聞報導，四川南充市高坪區實驗小學某班主任3日在家長群組發通知催繳醫療保險，指沒買醫保的學生不僅要被停課，學校還要給相關家長開家長會。

這位家長告訴記者，一份學生醫保是一年人民幣400元（約56美元），在學校強推之下不得不給孩子購買。「你不買，天天群裡催，小孩都被區別對待了，沒辦法，所以最後還是買了，不買不行啊！」

這名家長向校方表示醫保是自願繳納，「老師說她也沒辦法，老師說學校安排的，學校說教育局 安排的，教育局說政府安排的。我就是不滿，才發出來反映的呀，學校以停課威脅。」

報導引述一名在街道辦分管教育的副主任說，「教育局要求每一個學校都要求學生購買」，按現在的文件說，這個不是強制的，但是上面要求購買，「你懂的嘛！」還說以其街道為例，任務量是2萬多元，要求每個街道的居民要買居民醫保。

此事在網上發酵後，南充市高坪區教育和體育局5日發布情況通報，指班主任的訊息內容存在言辭不當、語意不明的情況。該校並未要求採取停課、召開家長會等措施強制學生參保。

陸媒正觀新聞評論，醫保本身是件好事，但自願原則是底線。有關部門和單位不能「明一套、暗一套」，回應公眾的時候都是「不強制」，而實際操作中卻又層層施壓。對於層出不窮的學校被曝強制收費問題，如何根治是關鍵。

新京報評論，義務教育是國家統一實施的所有適齡兒童、少年必須接受的教育，是國家必須予以保障的公益性事業。如果學生因為沒繳納醫保便被停課，相關各方顯然已經涉嫌違法。

去年12月北京青年報曾報導，一張約莫500人的「曹各莊村資訊群」聊天截圖顯示，如果沒有繳交醫保，「將來你的孩子考公務員都得政審，得記入檔案」。

中國的新型農村合作醫療2003年建立時，個人繳費標準僅10元，到了2024年保費 已達400元。由於保費持續上漲，全家人一次繳交時負擔較大，一些身體健康狀況尚佳的居民家庭寧願不繼續繳費。2022、2023年傳出多起有關退保的新聞。