我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

總統選舉和Fed會議在即 道指下跌257點

還原吳忠達陣亡前一刻 台籍戰友哽咽：他腰部被炸出大洞

小米15賣到斷貨 總裁盧偉冰道歉：提升產能追貨中

記者林茂仁／即時報導
小米15手機熱賣，部分版本已經出現斷貨情況。（路透）
小米15手機熱賣，部分版本已經出現斷貨情況。（路透）

小米15手機熱賣，由於市場需求遠超預期，小米15的部分版本已經出現斷貨情況。對此，小米集團中國區總裁盧偉冰4日在公開場合表達歉意，並透露公司已經緊急安排提高生產追貨中，以儘快補充庫存，滿足消費者的購買需求。

早在11月1日晚的直播活動中，小米董事長雷軍也對小米15的銷售情況表示，小米15的銷售表現異常出色，是小米過去幾代產品中最好的一次。雷軍的這番話無疑為消費者們注入了更多的信心，也進一步證明小米15在市場上的巨大吸引力。

回顧小米的歷史，每一次新產品的發布都伴隨著消費者的期待和市場的關注。而小米14系列首銷開售僅5分鐘就達到小米13系列首銷總量的6倍，這一銷售紀錄無疑為小米15的火爆銷售奠定了堅實的基礎。儘管小米15系列的起售價有所上漲，但其卓越的產品力依然讓消費者覺得物有所值。

小米15作為小米的最新旗艦產品，其硬體配置和軟體優化都達到了行業領先水平。它首發了高通驍龍8至尊版處理器，為用戶帶來了極致的性能體驗。同時，小米15還首次採用了超聲波指紋識別技術，這一創新技術不僅提高瞭解鎖速度，還大大提升了識別的準確性，為用戶帶來了更加便捷和安全的使用體驗。

除了硬體配置上的升級，小米15在外觀設計上也進行了大膽的創新。它採用了超窄四等邊螢幕設計，使得整個手機看起來更加時尚和精緻。同時，更大的電池和更快的充電速度也讓用戶在使用過程中更加無憂。這些亮點和升級使得小米15在市場上備受矚目，成為了消費者們爭相購買的對象。

面對部分版本斷貨的情況，盧偉冰表示，公司非常重視消費者的購買需求，已經緊急安排了提拉生產，並加大了原材料的採購力度，以確保能夠儘快補充庫存，滿足消費者的購買需求。同時，他也呼籲消費者們耐心等待，相信很快就能夠買到心儀的小米15產品。

小米 高通

上一則

涉用修圖軟體改成績單申港校 內地生判囚3個月

延伸閱讀

小米SU7 Ultra實際配備 雷軍：比Model S Plaid高檔

小米SU7 Ultra實際配備 雷軍：比Model S Plaid高檔
小米15手機漲價 雷軍：小米手機要全面支援蘋果設備

小米15手機漲價 雷軍：小米手機要全面支援蘋果設備
最流暢最精緻 小米旗艦手機漲價了「全面支援蘋果設備」

最流暢最精緻 小米旗艦手機漲價了「全面支援蘋果設備」
＄11.42萬…小米SU7 Ultra開始預訂「年底進智駕第1陣營」

＄11.42萬…小米SU7 Ultra開始預訂「年底進智駕第1陣營」

熱門新聞

(取自微博)

江西爆校園情殺 19歲男持刀狂捅 22歲女慘叫救命我錯了

2024-10-31 10:25
張玲被囚禁的地方。(取材自新京報)

鐵鍊女翻版？男囚女5年、隔周性侵1次「想要個兒子 」

2024-11-03 06:30
網傳疑開房監控視頻。（取材自微博）

他又帥又有肌肉…浙高校美女師偷吃男學生 酒店監控錄下

2024-10-31 09:30
私人影院房間內有清涼女內衣掛著。(視頻截圖)

成都私人影院淪淫窟 美女陪看片 可摸胸、親親

2024-11-03 07:30
矗立在深圳第一高峰梧桐山頂20多年的巨石。（取材自「深圳旅遊」）

深圳第一峰巨石露出鋼筋 網友曬以前打卡照：被騙20年

2024-10-31 07:30
銀元價值不菲，陝西絕戶老人生前埋下的一壺銀元，讓覬覦的兩名男子最終被判刑；示意圖，圖非當事人。(中新社)

陝絕戶老人生前埋1壺銀元 2男用探測儀挖109枚 出事了

2024-10-28 09:30

超人氣

更多 >
熱播口碑排行… 吳謹言「春花焰」敬陪末座 這部劇奪第一

熱播口碑排行… 吳謹言「春花焰」敬陪末座 這部劇奪第一
買了馬上後悔 網整理好市多「最常被退貨」3商品

買了馬上後悔 網整理好市多「最常被退貨」3商品
獨家專訪 駱家輝：從關稅到談話 川普不是選民答案

獨家專訪 駱家輝：從關稅到談話 川普不是選民答案
好市多烘焙區這5商品 甜點族都不想錯過

好市多烘焙區這5商品 甜點族都不想錯過
大選最後衝刺 紐時民調：7搖擺州 賀4州領先 川亞利桑納居優

大選最後衝刺 紐時民調：7搖擺州 賀4州領先 川亞利桑納居優