廣州多家連鎖餐飲關店 經濟成長率也倒數

廣州本土烘焙品牌「勿理堂」大規模結束營業。(取自微博)

中國一線城市廣州近期出現多家餐連鎖飲業者因財務問題大規模關店的情況，不少消費者手中的加值會員卡無處使用。與此同時，廣州前3季的經濟成長率2%，在全國10大GDP城市中敬陪末座。

港媒2日報導，主打「純手工廣式麵包」的廣州本土烘焙品牌「勿理堂」10月下旬被爆大規模結業。2021年創立的勿理堂，門市分布廣東、海南、北京等地，目前已有超過30間分店為關閉狀態。

有網友指，該品牌在關店前依然在積極低價促銷，吸引消費者加值。

網上流傳「勿理堂」創始人黃卓華10月26日發布的聲明顯示，該公司由於資金鏈斷裂，已經進入破產 與清算流程。但他強調沒有捲款跑路。

而經營了15年並且擁有多間分店的粵菜品牌「廣州清心雞沙田乳鴿店」也突然歇業，9月30日傳出多家門市關閉。

廣州日報旗下「美食導報」10月上旬引述這家餐飲公司的老員工說，企業因為資金鏈斷裂已經倒閉了，「9月底突然接到通知，員工全部失業了，我們現在都比較彷徨」。

10月15日，該店微信 公眾號發布聲明稱，「近幾年因受多方客觀因素影響，公司一直處於負債經營狀態」，迫於無奈做出停業閉店的艱難決定，但同樣否認「公司負責人捲款跑路」，表示正努力妥善處理後續員工經濟補償、會員卡以及公司債務等問題。

此外，廣州一些連鎖品牌都出現收縮。報導指出，1972年在香港 成立的聖安娜餅屋，在10月份也接連關閉了6家廣州門市，目前市內僅剩8家門市在經營。另外，成立於1991年，2007年在香港上市的稻香集團旗下稻香酒家，今年內就有11家大陸門市歇業，其中僅廣州的門市就占了4家。

除了餐飲服務業頻傳關門，廣州的外貿今年情況也不佳。

中國新聞週刊今天報導，廣州前3季GDP為人民幣2兆2149.95億元，年增2.0%。這一增速，在全國10大GDP城市中排名倒數第一，在26座GDP上兆元的城市中排名倒數第2。而同期，廣東全省的GDP增速為3.4%，廣州的GDP增速還低於同省深圳的5.4%。

報導指出，外貿大市廣州今年前3季的外貿商品進出口總值年增0.1%，其中出口值年增2.9%，與其他外貿城市相比同樣增速較低。

報導說，廣州具有外向型經濟屬性，進出口貿易和面向國際市場的製造業比較發達。因此，在國際經貿大環境不確定性和不穩定性持續存在的情況下，受到的衝擊較大，這是廣州經濟增速放緩的一大原因。