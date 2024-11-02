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應對突發事件 中國要求各級做好新聞媒體服務引導工作

記者陳湘瑾／即時報導
央視記者日前在台東報導颱風動態。（圖／取自央視）
央視記者日前在台東報導颱風動態。（圖／取自央視）

中國《中華人民共和國突發事件應對法》11月1日正式上路，內文提到國家建立健全突發事件新聞採訪報導制度，包括人民政府和部門應當做好新聞媒體服務引導工作，支持新聞媒體開展採訪報導和輿論監督，有媒體解讀為突發事件應對法的實施，意味著政府部門就突發事件應對媒體採訪時，不能再以「無可奉告」搪塞。

《中華人民共和國突發事件應對法》今年6月28日通過，11月1日正式施行。該法所稱突發事件，意指突然發生，造成或者可能造成嚴重社會危害，需要採取應急處置措施予以應對的自然災害、事故災難、公共衛生事件和社會安全事件。

針對新聞採訪報導，第一章第八條提到，有關人民政府和部門應做好新聞媒體服務引導工作，支持新聞媒體開展採訪報導和輿論監督。新聞媒體採訪報導突發事件應當及時、準確、客觀、公正。新聞媒體應當開展突發事件應對法律法規、預防與應急、自救與互救知識等的公益宣傳。

中國記協31日在微信公眾號上發文表示，突發事件發生後，如果資訊發布不及時、採訪報導跟不上、輿論監督不到位，就會給各種虛假資訊或謊言謠言大開方便之門。該法能為突發事件新聞採訪報導提供法律保障。《法治周末》稱，該法實施意味政府部門就突發事件應對媒體採訪時，不能再以「無可奉告」搪塞，這無疑為突發事件新聞採訪報導提供法律保障。

不過對應到澎湃新聞早前的一篇評論指出，支持媒體採訪報導和輿論監督，不僅是一種善意的立法姿態，同樣是情勢所迫、勢在必行。因支持媒體報導才能築起謠言防火牆，藉由最快速度提供所謂的有效資訊，奪下可能被謠言所佔據的「認知位」，與時間賽跑，是搶在謠言前面主導第一波傳播。該文中並未定義何謂謠言。

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