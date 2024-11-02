我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登4年前也投書世報 肯定亞裔地位和努力

湖南13歲女孩遭多人性侵 涉案者含鄉鎮人大副主席

湖南13歲女孩遭多人性侵 涉案者含鄉鎮人大副主席

中央社台北2日電
中國湖南省新化縣一名13歲女孩被引誘及強迫賣淫，前後共遭14人強姦，其中3人是公職人員，包含鄉鎮人大副主席。圖為示意圖，非當事人。(Pexel)
中國湖南省新化縣一名13歲女孩被引誘及強迫賣淫，前後共遭14人強姦，其中3人是公職人員，包含鄉鎮人大副主席。圖為示意圖，非當事人。(Pexel)

中國湖南省新化縣近期爆發令人震驚的社會事件。一名13歲女孩被引誘及強迫賣淫，前後共遭14人強姦，其中3人是公職人員，包含鄉鎮人大副主席。

澎湃新聞1日報導，這名化名「李曉霞」的少女去年被父親發現她被迫賣淫、被人強姦。當時，李曉霞才13歲。

2024年5月，湖南新化縣法院查明，2023年4月起至7月27日案發，共8名成年人、6名未成年人（已滿14歲不滿16歲）對李曉霞實施犯罪行為。

本案8名成年被告人中，有3名為公職人員，作案時分別是新化縣油溪鄉人大副主席、新化縣審計局工作人員、新化縣交通局工作人員，他們都是透過社交軟體聯繫劉姓主嫌，達成賣淫嫖娼約定後與李曉霞發生性關系。

涉案的3名公職人員均已被開除公職，其中，新化縣油溪鄉人大副主席龔昊東則是被「雙開」（開除黨籍和公職）。

李曉霞去年被輟學無業的劉姓主嫌強姦、引誘賣淫。案發時劉某某僅17歲。據一審刑事判決書透露，被告人劉某某得知李曉霞與多人發生過性關系，萌生想帶李曉霞賣淫賺錢的想法。

陸續有8名成年人透過劉某某介紹而嫖娼，即使李曉霞表達不願意賣淫時，劉某某也多次哄騙、糾纏她繼續賣淫。

今年5月20日，新化縣法院作出一審判決，劉某某因犯引誘幼女賣淫罪、強姦罪，數罪併罰判處有期徒刑9年2個月；其餘7人均犯強姦罪，刑期在3年2個月到4年6個月不等。7月，二審刑事裁定維持原判。

然而，這並非李曉霞遭遇侵犯的全部。她的父親說，在2023年4月、6月、7月份，還有同校的學生對其女兒強姦。這6名未成年被告均因強姦罪，在今年5月的一審判決中被判有期徒刑3年、緩刑3年至4年不等。

李曉霞的父親在新化縣做一些小生意，他坦言平常較忙，孩子們主要是由妻子照顧。2022年10月他和妻子分居後，3個孩子主要由他照顧。案發至今，他仍不明白女兒為何會變成這樣。根據報導，儘管李曉霞已經轉學一年，但仍不想上學，不時離家出走。

報導說，案發後，新化縣城內賓館、電競酒店等場所以及街道、鄉道，都張貼了嚴厲打擊性侵未成年人犯罪的警示標語。

上一則

中國中央巡視組反腐 將進駐國台辦、全國台聯

下一則

應對突發事件 中國要求各級做好新聞媒體服務引導工作

延伸閱讀

涉性侵5歲女童 長島無證客被捕控罪 警疑有更多受害者

涉性侵5歲女童 長島無證客被捕控罪 警疑有更多受害者
4度性侵 北市前偵查隊長 辯合意性交 判7年遭免職

4度性侵 北市前偵查隊長 辯合意性交 判7年遭免職
「他突然坐到我身上…」 中國男遊客控在泰國按摩遭性侵

「他突然坐到我身上…」 中國男遊客控在泰國按摩遭性侵
中國男遊客稱在泰國清邁按摩店遭「性侵」：他騎在我身上

中國男遊客稱在泰國清邁按摩店遭「性侵」：他騎在我身上

熱門新聞

(取自微博)

江西爆校園情殺 19歲男持刀狂捅 22歲女慘叫救命我錯了

2024-10-31 10:25
中國五個行業都陷入產能過剩，過剩産能透過出口流向世界。（新華社）

高盛稱中國五行業產能過剩 最嚴重的是這行業

2024-10-26 10:23
銀元價值不菲，陝西絕戶老人生前埋下的一壺銀元，讓覬覦的兩名男子最終被判刑；示意圖，圖非當事人。(中新社)

陝絕戶老人生前埋1壺銀元 2男用探測儀挖109枚 出事了

2024-10-28 09:30
網傳疑開房監控視頻。（取材自微博）

他又帥又有肌肉…浙高校美女師偷吃男學生 酒店監控錄下

2024-10-31 09:30
愈來愈多中國人，透過馬來西亞的「第二家園計畫」在馬來西亞置產、長住，甚至讓孩子在當地就學。圖為2024鄭州國際商品交易會上的馬來西亞展區。(中新社)

愈來愈多中國人移居馬來西亞 當地華人怎麼看？

2024-10-27 02:17
矗立在深圳第一高峰梧桐山頂20多年的巨石。（取材自「深圳旅遊」）

深圳第一峰巨石露出鋼筋 網友曬以前打卡照：被騙20年

2024-10-31 07:30

超人氣

更多 >
12星座2025年感情運勢排行 水瓶出國碰上豔遇、這星座有女神加持

12星座2025年感情運勢排行 水瓶出國碰上豔遇、這星座有女神加持
歷史性時刻…Nvidia將納入道指取代英特爾 這1招見奇效

歷史性時刻…Nvidia將納入道指取代英特爾 這1招見奇效
用65歲定義老人已過時 各世代都應提早準備迎老

用65歲定義老人已過時 各世代都應提早準備迎老
劉亦菲度假辣照 洋裝太薄被看光光 網：血壓飆高

劉亦菲度假辣照 洋裝太薄被看光光 網：血壓飆高
觀察站／賀錦麗和川普殺紅眼 美國總統大選已成「預知混亂紀事」

觀察站／賀錦麗和川普殺紅眼 美國總統大選已成「預知混亂紀事」